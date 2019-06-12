Представник Зеленського у Кабміні заявив: Зеленський не обіцяв знизити тарифи - він жартував

Втім, у прихильників Зеленського завжди були проблеми з почуттям гумору.

Зеленський не давав прямих обіцянок знизити тарифи для населення - він говорив про це у «жартах» і «напівнатяках». Про це заявив представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю BIHUS info.

«Зеленський безпосередньо ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча ми всі розуміємо, і він розуміє, що це є проблемою. Якщо подивитися, що саме говорив Зеленський в ролику про тарифи, то там він заявляв про необхідність збільшення видобутку газу, інвестування та розвиток експорту. Тоді ціна на газ в нашій країні впаде на 20-30%, а може і більше», - сказав Герус.

«Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про «Роттердам+», що це несправедливо, що це корупційна формула. Але прямих обіцянок він не давав. Звичайно, люди десь в напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити», - зазначив Герус.