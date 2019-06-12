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Новим тренером «Шахтаря» став новий португалець
ФК «Шахтар» підписав контракт із португальським тренером Луїшем Каштру.
Про це повідомила прес-служба клубу:
«Угода з 57-річним фахівцем набуває чинності 12 червня й розрахована на два роки.
Луїш Мануель Рібейру де Каштру народився 3 вересня 1961 року в Мондройнші, Португалія.
Кар’єра тренера: «Агеда» (1998–2000), «Мельяда» (2000/01), «Естаррейа» (2001–2003), «Санжуаненсе» (2003/04), «Пенафієл» (2004–2006), Академія «Порту» (2006–2013), «Порту Б» (2013–2014), «Порту» (березень – червень 2014), «Порту Б» (2014–2016), «Ріу Аве» (2016–2017), «Шавіш» (2017–2018), «Віторія Гімарайнш» (2018–2019).
Луїш Каштру стане 33-м тренером в історії «Шахтаря», - вказується у повідомленні.
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