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Українського капітана судна, що потопило катер з туристами у Будапешті, відпустили під заставу

Українець свою провину заперечує.


Українського капітана круїзного теплохода, який 29 травня зіткнувся з туристичним катером, звільнили під заставу. Про це повідомляє 24.hu, пише РБК-Україна.

Його відпустили під заставу 15 млн форинтів (53 тис. доларів) і зобов'язали двічі на тиждень з'являтися до поліції, носити електронний браслет і не залишати Будапешт.

Як відомо, 29 травня на річці Дунай у Будапешті сталася аварія туристичного катеру, на якому перебували 32 пасажири та двоє членів екіпажу. Більшістю пасажирів судна були туристи з Південної Кореї. Поки що підтверджено, що рятувальники виявили 19 тіл південнокорейських туристів. Представник Національної служби швидкої допомоги Поль Гьорфі повідомив, що сім людей було врятовано і госпіталізовано в стабільному стані.

1 червня Центральний окружний суд Будапешту заарештував громадянина України, капітана прогулянкового теплоходу Viking Sygin, який зіткнувся з туристичним катером.

Українець наполягав, що діяв за всіма правилами та не вважає, що до затоплення судна могла призвести його помилка.


"ОБКОМ"

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12 Июня 2019 17:20

 

 

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