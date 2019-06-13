Доба ООС: поранено одного нашого військового Прес-центр повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 13 червня говориться: «12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: п’ять разів ВОДЯНЕ – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем; поблизу населеного пункту МАР'ЇНКА – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів; два рази ШИРОКИНЕ – з автоматичних гранатометів; НОВОТРОЇЦЬКЕ – гранатомети різних систем; двічі СТАРОГНАТІВКА – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; ЛЕБЕДИНСЬКЕ – стрілецька зброя; околиці ТАЛАКІВКИ - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 12 разів: два рази НОВОЛУГАНСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; район населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя; ПОПАСНА – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету; поблизу НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя; чотири рази ЗАЙЦЕВЕ – з 120мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету; двічі район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем ПІВДЕННЕ – автоматичний гранатомет та стрілецька зброя. Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 12 червня одного окупанта знищено та 3 поранено. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – стрілецька зброя; В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: БОРІВСЬКЕ – артилерія калібру 152 мм; околиці ЛУГАНСЬКЕ – автоматичний гранатомет та стрілецька зброя. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 13 Июня 2019 07:35 Опубликовать Tweet





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