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Доба ООС: поранено одного нашого військового
Прес-центр повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 13 червня говориться:
«12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
п’ять разів ВОДЯНЕ – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;
поблизу населеного пункту МАР'ЇНКА – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;
два рази ШИРОКИНЕ – з автоматичних гранатометів;
НОВОТРОЇЦЬКЕ – гранатомети різних систем;
двічі СТАРОГНАТІВКА – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
ЛЕБЕДИНСЬКЕ – стрілецька зброя;
околиці ТАЛАКІВКИ - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 12 разів:
два рази НОВОЛУГАНСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
район населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя;
ПОПАСНА – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету;
поблизу НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя;
чотири рази ЗАЙЦЕВЕ – з 120мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
двічі район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем
ПІВДЕННЕ – автоматичний гранатомет та стрілецька зброя.
Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 12 червня одного окупанта знищено та 3 поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – стрілецька зброя;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
БОРІВСЬКЕ – артилерія калібру 152 мм;
околиці ЛУГАНСЬКЕ – автоматичний гранатомет та стрілецька зброя.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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