Доба ООС: поранено одного нашого військового

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Прес-центр повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 13 червня говориться:

«12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

п’ять разів ВОДЯНЕ – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі АВДІЇВКУ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем;

поблизу населеного пункту МАР'ЇНКА – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;

два рази ШИРОКИНЕ – з автоматичних гранатометів;

НОВОТРОЇЦЬКЕ – гранатомети різних систем;

двічі СТАРОГНАТІВКА – автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

ЛЕБЕДИНСЬКЕ – стрілецька зброя;

околиці ТАЛАКІВКИ - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 12 разів:

два рази НОВОЛУГАНСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

район населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя;

ПОПАСНА – з автоматичного гранатомету, великокаліберного кулемету;

поблизу НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 120 та 82 мм, стрілецька зброя;

чотири рази ЗАЙЦЕВЕ – з 120мм міномету, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

двічі район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з гранатометів різних систем

ПІВДЕННЕ – автоматичний гранатомет та стрілецька зброя.

Внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 12 червня одного окупанта знищено та 3 поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил три рази.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ВОДЯНЕ – стрілецька зброя;

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

БОРІВСЬКЕ – артилерія калібру 152 мм;

околиці ЛУГАНСЬКЕ – автоматичний гранатомет та стрілецька зброя.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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13 Июня 2019 07:35

 

 

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