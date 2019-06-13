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Тимошенко радить Зеленському «як гаранту Конституції» ігнорувати рішення КС щодо розпуску Ради

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко радить Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.


Про це вона заявила в ефірі каналу «112 Україна» у середу ввечері, повідомляє Українська правда.

«Навіть якщо Конституційний Суд на корупційній основі визнає указ президента про розпуск парламенту неконституційним, тоді мусить іти наступний крок - президент мусить скасувати цей указ. Так само як якщо КС визнає неконституційними певні положення закону, парламент мусить скасувати ці положення закону. А до тих пір, поки парламент не скасує або президент не відмінить указ про дострокові вибори, всі ці законодавчі нормативні акти залишаються в силі», - стверджує Тимошенко.

Тому, за її словами, «навіть якщо на корупційній основі КС винесе рішення, що указ президента про розпуск Верховної Ради є неконституційним, то президенту як гаранту Конституції, який точно знає, що указ конституційний, можна указ не скасовувати».

В такому випадку, наголосила лідер «Батьківщини», ЦВК зобов’язана буде виконати цей указ, незважаючи на рішення КС.

«Навіть якщо суд прийме незаконне абсолютно рішення, то президенту не треба скасовувати указ про розпуск парламенту, а треба вимагати його виконання», - порадила вона.

Тимошенко розповіла, що головною темою її зустрічі з Зеленським у середу було те, «як не допустити скасування дострокових виборів, руйнації всього виборчого процесу».

«Не можна допустити, щоб КС зруйнував дострокові вибори», - наголосила вона.

Лідер «Батьківщини» також сказала, що виступає за об’єднання з партіями «Слуга народу» та «Голос» на деяких мажоритарних округах, де присутні «найвидатніші монстри корупції режиму Порошенка».

«Слід трьом партіям – «Слуга народу», «Батьківщина» і «Голос» – об’єднатись і висунути єдиного кандидата, щоб не дати цим монстрам за рахунок підкупу перемогти на цих округах», – заявила Тимошенко.

Нагадаємо, 11 червня Конституційний «уд провів відкриту частину слухань за позовом народних депутатів щодо конституційності указу Зеленського від 21 травня щодо припинення повноважень Верховної Ради 8 скликання і призначення виборів на 21 липня.

Далі суд має прийняти рішення у закритому засіданні.


"ОБКОМ"

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13 Июня 2019 08:03

 

 

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