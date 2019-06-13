 

13 июня

13:54

Експерти Держкіно відмовили огидним «Сватам народу» у прокатному посвідченні

13:35

Ющенко викрив слідчого, який оголосив йому про підозру

13:11

Зеленському роз’яснили: Тимошенко його підставляє

12:08

У Баришівці вирішили заборонити працювати першому заступнику глави Нацбанку

11:44

САП і НАБУ завершили розслідування у справі «Стіна на кордоні»: на 8 осіб чекає лава підсудних

11:28

Лідери Євросоюзу заявлять про невизнання російських паспортів для українців

11:18

Екс-заступник міністра оборони не втримав оборону і втік від «Слуги народу»

10:13

Кабмін продовжив знущатися з «Енергоатому» на користь Ахметова

09:50

На «плюсах» знайшлася порядна людина - відмовилася балотуватися від «Слуги народу» через «ватне» оточення Зеленського

08:55

Підозрюваного у вбивстві «Сармата» знов взяли під варту

08:36

«Батьківщина» показала 50 кандидатів у нардепи

08:17

В.о. голови СБУ Баканов визнав, що його дружина – громадянка Росії

08:03

Тимошенко радить Зеленському «як гаранту Конституції» ігнорувати рішення КС щодо розпуску Ради

07:35

Доба ООС: поранено одного нашого військового

12 июня

17:20

Українського капітана судна, що потопило катер з туристами у Будапешті, відпустили під заставу

16:37

Новим тренером «Шахтаря» став новий португалець

15:23

Представник Зеленського у Кабміні заявив: Зеленський не обіцяв знизити тарифи - він жартував

14:52

25-річня київська тусовщиця не буде «слугою народу» (фото)

14:09

Кабмін затвердив п’ятирічну стратегію «Укрзалізниці»

13:47

Уряд створив Держслужбу з етнополітики та свободи совісті

13:31

Абромавичусу знайшлась посада

12:19

Посли ЄС погодили продовження кримських санкцій проти Росії

12:10

Комітету Ради не вистачить тижня для розгляду питання відставки Луценка

11:43

Список «Слуги народу» трохи покращився: у ньому хоч того Співака не буде

10:59

«Голос» Вакарчука позбувся двох кандидатів у нардепи - від Медведчука та «Опоблоку»

09:02

«Гепа» Кернес розповів про особисте: була любов - були активи, немає любові – і активів немає

07:26

Доба ООС: поранено трьох наших бійців

11 июня

23:00

«Квартал Ельзи»: Вакарчук зі своїм «Голосом» став бек-вокалістом Зеленського

21:41

У Зеленського пояснили, навіщо другу його дитинства звання лейтенанта і посада в СБУ: щоб цей друг мав доступ до секретів

20:22

Збірна України – у фіналі юніорського Чемпіонату світу з футболу

В.о. голови СБУ Баканов визнав, що його дружина – громадянка Росії

Вона більше 20 років живе із посвідкою на постійне проживання в Україні – тому що «має стійку проукраїнську позицію».


Про це друг дитинства Зеленського, тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив учора:

«Заява тимчасово виконуючого обов’язки Голови Служби безпеки України Івана Баканова

Коли ми з командою ухвалювали рішення йти в політику, кожен з нас усвідомлював, що його родина, друзі, сусіди і навіть домашні тварини опиняться під суспільним мікроскопом. Був готовий до цього і я. Тому всім, хто збирається мене шантажувати близькими, відповім чітко: так не буде. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь це робити.

Моя спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення на посаду заступника Голови СБУ та не виявила перешкод наданню мені допуску до державної таємниці.

Я одружений, ми з дружиною маємо двох синів. Старший, Артур, після навчання у військовому ліцеї ім. І. Богуна закінчив київський вищий навчальний заклад, він працює і живе окремо. Молодший - Степан, навчається в школі. Обидва українці.

Моя дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Поступила у вищій навчальний заклад на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість, з 1998 р. вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства. Оксана не відвідувала територію Російської федерації з 2013 року.

Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників.

Ми ніколи не підключали до процесу «фірми», посередників і не будемо звертатися з таким проханням до Президента.

Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиєму телефоні немає номеру Президента.

Оксана має стійку проукраїнську позицію.

Дякую! Слава Україні!» (кінець заяви).

ДИВ. ТАКОЖ:

У Зеленського пояснили, навіщо другу його дитинства звання лейтенанта і посада в СБУ: щоб цей друг мав доступ до секретів

Зеленський хоче, щоб його друга з «Кварталу» народ поважав як голову СБУ


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

13 Июня 2019 08:17

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (6)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (6)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (18)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (1)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (32)

Урочистого рукостискання від Зеленського (9)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 