В.о. голови СБУ Баканов визнав, що його дружина – громадянка Росії

Вона більше 20 років живе із посвідкою на постійне проживання в Україні – тому що «має стійку проукраїнську позицію».

Про це друг дитинства Зеленського, тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив учора:

«Заява тимчасово виконуючого обов’язки Голови Служби безпеки України Івана Баканова

Коли ми з командою ухвалювали рішення йти в політику, кожен з нас усвідомлював, що його родина, друзі, сусіди і навіть домашні тварини опиняться під суспільним мікроскопом. Був готовий до цього і я. Тому всім, хто збирається мене шантажувати близькими, відповім чітко: так не буде. Ніколи нічого не приховував і не збираюсь це робити.

Моя спецперевірка в СБУ не виявила жодних обмежень щодо призначення на посаду заступника Голови СБУ та не виявила перешкод наданню мені допуску до державної таємниці.

Я одружений, ми з дружиною маємо двох синів. Старший, Артур, після навчання у військовому ліцеї ім. І. Богуна закінчив київський вищий навчальний заклад, він працює і живе окремо. Молодший - Степан, навчається в школі. Обидва українці.

Моя дружина, українка, жила і навчалася у школі Кривого Рогу. Поступила у вищій навчальний заклад на території Росії, під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки РФ. Зауважу, тоді були часи кардинально інших відносин між Україною та Росією. Натомість, з 1998 р. вона живе і працює в Україні із посвідкою на постійне проживання в нашій державі, знаходиться в процесі оформлення українського громадянства. Оксана не відвідувала територію Російської федерації з 2013 року.

Отримання громадянства багато років було корумпованою годівницею для деяких чиновників.

Ми ніколи не підключали до процесу «фірми», посередників і не будемо звертатися з таким проханням до Президента.

Ми робимо це так, як і тисячі простих людей, в чиєму телефоні немає номеру Президента.

Оксана має стійку проукраїнську позицію.

Дякую! Слава Україні!» (кінець заяви).

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