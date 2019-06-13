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Підозрюваного у вбивстві «Сармата» знов взяли під варту

Печерський районний суд Києва взяв під варту до 12 липня підозрюваного в організації вбивства Віталія Олешка «Сармата» Михайла Сігіду.


Про це повідомляє Радіо Свобода:

«Сторона обвинувачення наголошувала, що він міг втекти, тиснути на суд чи знищити речові докази. Окрім того, в прокуратурі наголосили, що Сігіда не має постійного місця проживання.

Адвокат Сігуди вказав, що його підзахисний погано почувається, а ризики назвав необґрунтованими.

6 червня Печерський районний суд Києва під час неанонсованого засідання пізно ввечері відхилив клопотання слідства про продовження терміну тримання під вартою Михайла Сігіди. Суддя Сергій Вовк вирішив випустити підозрюваного під домашній арешт.

Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб – чотирьох з них біля Василівки Запорізької області.

У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського – в аеропорту Харкова при спробі перетнути кордон. За версією поліції, він може бути одним із замовників. Сам Бродський під час обрання йому запобіжного заходу у суді заявляв, що не був знайомий з Олешком.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.

У вересні 2018 року в Нацполіції відзвітували: «виконавець дав свідчення щодо замовника, його встановлено і шукають».


"ОБКОМ"

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13 Июня 2019 08:55

 

 

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