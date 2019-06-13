На «плюсах» знайшлася порядна людина - відмовилася балотуватися від «Слуги народу» через «ватне» оточення Зеленського

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Телеведучий каналу Коломойського-Зеленського «1+1» Сергій Іванов відхилив пропозицію балотуватися від партії «Слуга народу».


Про це він повідомив у Facebook:

«Serhii Ivanov

Друзі.

В зв‘язку з оприлюдненням низкою ЗМІ повідомлень про те, що я начебто балотуюсь до парламенту, офіційно повідомляю.

Я не братиму участь у дострокових парламентських виборах.

Так, я отримав пропозицію балотуватися за мажоритаркою від партії «Слуга народу». Я дуже вдячний за довіру, за пропозицію, я розумію, що шанс перемогти - дуже високий, але вимушений відмовити з дуже простих причин.

1. Це рішення абсолютною більшістю голосів не схвалила моя сім‘я, а у нас демократія.

2. Я не можу дозволити собі депутатство суто матеріально, оскільки не маю достатньо накопичень або бізнесу, щоб наступні п’ять років не залежати ні від кого. Як це не прикро, але політика в Україні залишається прерогативою багатих. Вижити в столиці за 30 тис грн депутатської зарплати, маючи сім‘ю і літніх батьків, дуже складно. Я не можу назвати себе бідною людиною, але ми досі не придбали власного житла, дитині цього року вступати до університету, плюс постійна оренда тягне купу грошей. Мені не дуже приємно про це говорити, але це принаймні щиро. Обмеження, пов‘язані з виконанням депутатських повноважень, не дозволять мені додатково заробляти, а порушувати закон я не хочу.

3. Мені подобається займатися журналістикою, публіцистикою, блогінгом, телебаченням, літературою, музикою, кіно. Це творча робота, я від неї кайфую. Порівняно з цим влада - ніщо. Задоволення від роботи - дуже важлива річ. Я вже маю певні досягнення в цій сфері і планую суттєво їх збільшити.

Ну і останнє. В світлі останніх указів, призначень і заяв представників чинної влади я не впевнений, що наші світогляди і сприйняття законності збігаються настільки, щоб ми змогли працювати разом. Попри те, що в Зе-команді дуже багато патріотичних, гідних людей, мене дуже непокоїть ватний прошарок оточення президента, і я не збираюся про це мовчати.

Я готовий у будь-який момент надати інтелектуальну допомогу президенту та його політичній силі (судячи з усього, це їм не завадить) за умов, якщо це сприятиме втіленню в життя цінностей, за які стояв Майдан і за які Україна б‘ється з російським окупантом на Сході. Це стосується і інших проукраїнських політичних сил - звертайтесь.

Дякую всім за підтримку, за віру і за розуміння.

На цьому все.

З повагою,

Іванов».

Від «Обкому»: Нагадаємо, що гендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко у списку «Слуги народу» - № 9. Але це якраз й не дивно.


"ОБКОМ"

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13 Июня 2019 09:50

 

 

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