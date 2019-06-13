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Кабмін продовжив знущатися з «Енергоатому» на користь Ахметова

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про покладання публічних спецзобов’язань (PSO, Public Service Obligation) з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року, збільшивши зобов'язання для НАЕК «Енергоатом» продавати свою е/е на аукціонах з укладання двосторонніх договорів з мінімум 60% до мінімум 90% усього обсягу, що виробляється.


Таке рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу. Передбачається, що е/е купуватиме, зокрема, й гарантований покупець (створюване на базі ДП «Енергоринок» держпідприємство, яке викуповуватиме «зелену» е/е) з метою цілей компенсації енерговиробникам з альтернативних джерел різниці між «зеленими» тарифами й більш низькою ринковою ціною е/е, пише Інтерфакс-Україна.

Раніше, під час обговорення цього питання на засіданні Кабміну, представник Зеленського в уряді Андрій Герус заявив, що впровадження зобов'язання для НАЕК «Енергоатом» продавати щонайменше 90% своєї е/е на аукціонах за адміністративно встановленою ціною зведе нанівець будь-яку можливість конкуренції в новій моделі оптового ринку е/е.

За його словами, в умовах відсутності імпорту е/е в Україні та існування лише двох великих енергогенерувальних компаній – «Енергоатома» та ДТЕК - виключення однієї з них із процесу конкурування по суті усуне конкурента для іншого учасника.

«Це, на мою думку, не є розвитком конкурентного ринку, треба всіх поставити в однакові умови», - наголосив Герус.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенерувальні компанії НАЕК «Енергоатом», АТ «Укргідроенерго» та оператора системи передачі "Укренерго".

Отже, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною е/е покриватиметься за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенерувальні компанії в результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.

Згідно з постановою від 5 червня, «Енергоатом» зобов'язаний продавати на електронних аукціонах з укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше ніж 60% своєї е/е, «Укргідроенерго» - не більше ніж 20%. Ця е/е реалізовуватиметься постачальникам універсальної послуги (ПУП) для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вищою за встановлену Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

ПУП купуватимуть на зазначених аукціонах не більше ніж 80% е/е, необхідної для забезпечення побутових споживачів. Решта компенсується за рахунок тарифної виручки «Укренерго».

Обсяги PSO визначатиме НКРЕКП.

Глава НКРЕКП Оксана Кривенко направила до Кабінету міністрів листа, у якому заявила, що застосування затвердженого урядом порядку компенсації різниці між ціною е/е для населення та її ринковою ціною в новій моделі енергоринку призведе до зростання цін для непобутових споживачів на 40-50%. Для уникнення колапсу ринку порядок має бути змінено.

Для врегулювання ситуації комісія пропонує зобов'язати «Енергоатом» продавати на аукціонах мінімум 80%, а «Укргідроенерго» - мінімум 50% виробленої е/е за фіксованими цінами. Це запобігатиме неконтрольованому зростанню цін на е/е АЕС, вважає регулятор. При цьому ціна на аукціонах буде однаковою для всіх покупців, що унеможливить маніпуляції на закупівлю-продаж (тобто ПУП не зможе придбати е/е за ціною для населення і перепродати її малому непобутовому споживачу удвічі-втричі дорожче).

На 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нової моделі ринку е/е. Єдиний покупець і продавець е/е - ДП «Енергоринок» - ліквідовується. Вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/споживачами, біржі - ринок «на добу вперед» і внутрішньодобовий ринок, а також балансувальний ринок, на якому розраховуватиметься вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням).


"ОБКОМ"

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13 Июня 2019 10:13

 

 

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