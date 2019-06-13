Екс-заступник міністра оборони не втримав оборону і втік від «Слуги народу»

Три дні «інформаційної атаки» - це занадто для колишнього посадовця Міноборони.

Екс-заступник міністра оборони України Юрій Гусєв повідомив про рішення не брати участі в парламентських виборах за списком партії «Слуга народу» Володимира Зеленського, повідомив Інтерфакс-Україна.

«Я вирішив, і це моє рішення не продовжувати участь у парламентських виборах», – сказав Гусєв виданню «Новое время».

У виборчого списку партії на позачергові парламентські вибори Юрій Гусєв значився під №41.

За його словами, останні три дні на нього відбулася інформаційна атака. Гусєв вважає, що за цим стоять ті самі люди, які його атакували в 2015 році, коли він працював у Міністерстві оборони.

Гусєв додав, що за день до проведення з'їзду партії «Слуга народу» він пройшов детектор брехні, результати якого було передано Зеленському та керівництву його адміністрації.

«Наскільки я знаю, результати були позитивними», - повідомив він.

При цьому Гусєв говорить, що обговорив своє рішення не балотуватися до Верховної Ради з Зеленським.

За його словами, він залишається в команді Зеленського і допомагатиме їй, проте в іншій ролі, про яку стане відомо згодом.

«Фейкові новини спростовуватиму фактами», – додав Гусєв.

Від «Обкому»: Герой.