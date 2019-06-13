 

13 июня

13:54

Експерти Держкіно відмовили огидним «Сватам народу» у прокатному посвідченні

13:35

Ющенко викрив слідчого, який оголосив йому про підозру

13:11

Зеленському роз’яснили: Тимошенко його підставляє

12:08

У Баришівці вирішили заборонити працювати першому заступнику глави Нацбанку

11:44

САП і НАБУ завершили розслідування у справі «Стіна на кордоні»: на 8 осіб чекає лава підсудних

11:28

Лідери Євросоюзу заявлять про невизнання російських паспортів для українців

11:18

Екс-заступник міністра оборони не втримав оборону і втік від «Слуги народу»

10:13

Кабмін продовжив знущатися з «Енергоатому» на користь Ахметова

09:50

На «плюсах» знайшлася порядна людина - відмовилася балотуватися від «Слуги народу» через «ватне» оточення Зеленського

08:55

Підозрюваного у вбивстві «Сармата» знов взяли під варту

08:36

«Батьківщина» показала 50 кандидатів у нардепи

08:17

В.о. голови СБУ Баканов визнав, що його дружина – громадянка Росії

08:03

Тимошенко радить Зеленському «як гаранту Конституції» ігнорувати рішення КС щодо розпуску Ради

07:35

Доба ООС: поранено одного нашого військового

12 июня

17:20

Українського капітана судна, що потопило катер з туристами у Будапешті, відпустили під заставу

16:37

Новим тренером «Шахтаря» став новий португалець

15:23

Представник Зеленського у Кабміні заявив: Зеленський не обіцяв знизити тарифи - він жартував

14:52

25-річня київська тусовщиця не буде «слугою народу» (фото)

14:09

Кабмін затвердив п’ятирічну стратегію «Укрзалізниці»

13:47

Уряд створив Держслужбу з етнополітики та свободи совісті

13:31

Абромавичусу знайшлась посада

12:19

Посли ЄС погодили продовження кримських санкцій проти Росії

12:10

Комітету Ради не вистачить тижня для розгляду питання відставки Луценка

11:43

Список «Слуги народу» трохи покращився: у ньому хоч того Співака не буде

10:59

«Голос» Вакарчука позбувся двох кандидатів у нардепи - від Медведчука та «Опоблоку»

09:02

«Гепа» Кернес розповів про особисте: була любов - були активи, немає любові – і активів немає

07:26

Доба ООС: поранено трьох наших бійців

11 июня

23:00

«Квартал Ельзи»: Вакарчук зі своїм «Голосом» став бек-вокалістом Зеленського

21:41

У Зеленського пояснили, навіщо другу його дитинства звання лейтенанта і посада в СБУ: щоб цей друг мав доступ до секретів

20:22

Збірна України – у фіналі юніорського Чемпіонату світу з футболу

Зеленському роз’яснили: Тимошенко його підставляє

Жодного сумніву: якщо після дострокових виборів Зеленський не задовольнить головні забаганки Тимошенко, вона перша звинуватить його в ігноруванні рішення Конституційного Суду і почне погрожувати імпічментом.


Міський голова Львова, лідер партії «Об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий застеріг Зеленського від невиконання рішення Конституційного Суду, хоч би яким воно було.

«Поради Юлії Тимошенко не виконувати рішення Конституційного Суду - це авантюризм. Або свідома підстава. Вибори - добре. Ігнорувати рішення суду - не добре. Все просто», - написав Садовий на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомив Інтерфакс-Україна.

ДИВ. ТАКОЖ: Тимошенко радить Зеленському «як гаранту Конституції» ігнорувати рішення КС щодо розпуску Ради

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13 Июня 2019 13:11

 

 

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Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (6)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (6)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (18)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (1)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (32)

Урочистого рукостискання від Зеленського (9)

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