Зеленському роз’яснили: Тимошенко його підставляє

Жодного сумніву: якщо після дострокових виборів Зеленський не задовольнить головні забаганки Тимошенко, вона перша звинуватить його в ігноруванні рішення Конституційного Суду і почне погрожувати імпічментом.

Міський голова Львова, лідер партії «Об'єднання «Самопоміч» Андрій Садовий застеріг Зеленського від невиконання рішення Конституційного Суду, хоч би яким воно було.

«Поради Юлії Тимошенко не виконувати рішення Конституційного Суду - це авантюризм. Або свідома підстава. Вибори - добре. Ігнорувати рішення суду - не добре. Все просто», - написав Садовий на своїй сторінці у соцмережі Facebook, повідомив Інтерфакс-Україна.

ДИВ. ТАКОЖ: Тимошенко радить Зеленському «як гаранту Конституції» ігнорувати рішення КС щодо розпуску Ради