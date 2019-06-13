Експерти Держкіно відмовили огидним «Сватам народу» у прокатному посвідченні

Експертна комісія при Держкіно проголосувала за відмову у видачі каналу «1+1» повторного прокатного посвідчення на другий сезон серіалу «Свати» виробництва ТОВ «Кіноквартал».

Як повідомив Detector.media, за відмову проголосували 15 членів комісії, один – за дозвіл, двоє заявили заздалегідь про конфлікт інтересів, а один член комісії не брав участі в засіданні.

Прізвища членів комісії не оголошували, але представникам «1+1» на усний запит Держкіно надало заповнені експертні картки з рішенням та аргументацією. За словами голови Держкіно Пилипа Іллєнка, картки були надані членами експертної комісії 11 червня.

Заступник генерального директора «1+1 медіа» з правових питань В’ячеслав Мієнко повідомив, що «1+1 медіа» подала заяву на поновлення прокатного посвідчення на другий сезон серіалу «Свати» 28 травня 2019 року. За його словами, Держкіно мало протягом п’яти днів розглянути цю заяву, оскільки це заява на повторну видачу прокатного посвідчення.

У відповідь на це голова Держкіно Пилип Іллєнко зауважив, що за законом у разі суспільного резонансу і надходження скарг на фільм або серіал Держкіно має право розглядати таку заяву протягом 25 днів, цей строк ще не завершився.

Представники групи «1+1 медіа» запитали в членів Експертної комісії про аргументи для відмови у видачі прокатного посвідчення.

Член Експертної комісії Марія Гурська (програмна директорка каналу «Еспресо») сказала, що в серіалі державні установи підписано російською мовою, а деякі вивіски – українською, з чого складається враження, що Україна інтегрована в російський простір. А також – що серіал розвиває в українців комплекс меншовартості, принижує їхню гідність, оскільки родина героїв з українським прізвищем виглядає менш освіченою, «селюками», на відміну від родини з російським прізвищем.

Член Експертної комісії Сергій Оснач (представник громадського руху «Відсіч») запитав у представників «1+1 медіа», чи хвилює їх, як сприймуть родини учасників АТО і постраждалих у війні серіал, головну з ролей у якому виконує «путінець» Федір Добронравов. На це пан Мієнко відповів, що канал «1+1» завжди був патріотичним і поважав інтереси глядачів.

У відповідь на відкрите звернення «1+1 медіа» про політичний тиск у питанні видачі прокатного посвідчення на серіал «Свати» члени Експертної комісії запевнили представників «1+1 медіа», що ніколи не зазнавали тиску від голови Держкіно або інших працівників відомства і навіть між собою не обговорюють експертні рішення.

Пилип Іллєнко зазначив, що офіційне рішення Держкіно буде опубліковано 13 червня. У відповідь на ремарку пана Мієнка, що рішення теоретично може бути іншим, він зазначив: «Ми не маємо права ухвалювати інше рішення і будемо змушені не продовжувати прокатне посвідчення другому сезону серіалу «Свати».

Нагадаємо, 28 листопада 2017 року Міністерство культури України внесло російського актора Федора Добронравова, який знімається в серіалі «Свати» студії «Квартал 95», до так званого «чорного списку» – переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

29 листопада 2017 року Державне агентство України з питань кіно скасувало державну реєстрацію та визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу «Свати».

Наприкінці 2017 року ТРК «Студія 1+1» оскаржила в суді внесення зірки «Сватів» Федора Добронравова до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці.

ТОВ «Кіноквартал» також оскаржило в суді заборону трансляції серіалу «Свати» та внесення Федора Добронравова до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідачами виступали Служба безпеки України, Міністерство культури України і Державне агентство з питань кіно.

17 січня 2018 року Окружний адміністративний суд міста Києва відмовився задовольнити заяву про забезпечення позову ТОВ «Кіноквартал» і зупинити дію наказу Держкіно про скасування прокатного посвідчення серіалу «Свати».

27 березня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував заборону на в’їзд актору «Сватів» Федору Добронравову та визнав протиправною заборону серіалу.

16 травня Шостий апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційні скарги СБУ та Держкіно та підтвердив скасування заборони серіалу «Свати» та скасування заборони на в’їзд до України російському актору Федору Добронравову.

«1+1» одразу анонсував повернення серіалу «Свати» на екран. Також канал звернувся до Держкіно за поновленням прокатного посвідчення на другий сезон серіалу «Свати», строк дії на який завершився.

10 червня медіахолдинг «1+1 медіа» звинуватив Деркжіно в затягуванні поновлення прокатного посвідчення для серіалу «Свати» попри рішення суду. Держкіно відкинуло звинувачення та зібрало 12 червня засідання Експертної ради за участю представників правовласника і каналу.