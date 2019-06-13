ДБР відкрило справу відносно друга головного адміністратора Зеленського – колишнього головного конституційного судді

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем колишнім головою Конституційного суду України Станіславом Шевчуком.

«Слідчі центрального апарату ДБР розпочали кримінальне провадження за фактами зловживання своїм службовим становищем колишнім головою Конституційного суду, - повідомили агентству Інтерфакс-Україна в прес-службі Держбюро в четвер.

За інформацією прес-служби, йдеться про те, що колишній голова КС, можливо, незаконно призначав позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних видатків.

«І ці радники, можливо, чинили незаконне втручання в діяльність суддів КС», - зазначили в бюро.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовими повноваженнями).

У прес-службі ДБР уточнили, що кримінальне провадження відкрито за зверненням одного з народних депутатів.

Як повідомлялося, 14 травня 2019 року Станіслава Шевчука було звільнено з посади судді Конституційного Суду України на підставі п. 3 ст. 21 закону України «Про Конституційний Суд України». Того самого дня головою КС було обрано Наталію Шапталу.

Згідно з п.3 ст.21 закону про Конституційний Суд суддю КС звільняють за вчинення суттєвого дисциплінарного проступку, грубе або систематичне нехтування службовими обов'язками, що є несумісним зі статусом судді КС, або виявлення його невідповідності займаній посаді. Питання про звільнення судді з посади з таких підстав суд розглядає на спеціальному пленарному засіданні за наявності висновку постійної комісії з питань регламенту та етики суду.

21 травня звільнений з посади судді КС Шевчук звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом про визнання його звільнення незаконним. Окружний адмінсуд м. Києва відкрив провадження і зобов'язав відповідача - Конституційний суд - подати всі матеріали, які були або повинні бути прийняті ним до уваги при прийнятті рішення про звільнення Шевчука. Також Окружний адмінсуд витребує належним чином завірені копії стенограм засідань КС за 14 травня.

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