Замовник більш ніж половини «джинси» в онлайн-медіа – партія Медведчука-Рабіновича. На другом місці – «Слуга народу»

У партії Тимошенко – «бронза».

57% матеріалів з ознаками політичного замовлення в національних онлайн-медіа стосувалися партії «Опозиційна платформа – За життя».

Такими є результати дослідження політичної джинси, що було проведене ГО «Інститут масової інформації» в період з 3 по 7 червня 2019 року в 13 популярних інтернет-медіа, повна вибірка становила понад 15 тисяч новин, повідомляє IMI.

За результатами моніторингу, загальний рівень політичної джинси в онлайн-медіа зменшився в півтора раза порівняно з президентською передвиборчою кампанією (163 матеріали з ознаками замовлення протягом тижня в червні проти 249 матеріалів протягом тижня в березні). На думку медіаекспертки ІМІ Олени Голуб, зменшення кількості джинси було тимчасовим і було пов’язане з тим, що велися перемовини з редакціями щодо просування партій. Окрім того, на момент проведення моніторингу парламентська кампанія щойно стартувала, партії планували свою діяльність та формували списки.

Загалом лише 5% матеріалів з ознаками політичного замовлення були марковані як рекламні, проте це маркування не відповідало Закону України «Про рекламу» (рубрики «Актуально», «Новини компаній», «Вибори» тощо).

Незмінним лідером серед замовників немаркованої політичної агітації лишається партія «Опозиційна платформа – За життя» Медведчука-Рабыновича (57% загальної кількості замовних матеріалів).

Практично всі ці матеріали було розміщено на сайтах 112-го каналу та каналу Newsone.

На другому місці – матеріали з ознаками замовлення на користь Зеленського та його партії «Слуга народу» (11% матеріалів). Найбільше компліментарних матеріалів на користь Зеленського було розміщено на сайті «Знай.юа».

На третьому місці (6%) – «Батьківщина» та Юлія Тимошенко.

Під час аналізу було зафіксовано 25 матеріалів з ознаками чорного піару. По 30% таких матеріалів були спрямовані проти Петра Порошенка та проти Юрія Бойка, ще 20% – проти Володимира Зеленського.

Загалом найбільше політичних матеріалів з ознаками замовлення було зафіксовано на сайтах 112-го каналу (60), «Знай.юа» (28) та сайті телеканалу Newsone (27).

Дослідження проведено в межах проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні.

Моніторинг проводився в період з 3 по 7 червня 2019 року в таких ЗМІ: «Обозреватель», «Знай.ua», 24-й канал, «Гордон», «Українська правда», «Новое время», УНІАН, «Сегодня», ТСН, 112.ua, Newsone, RBC.ua, «Ліга». Вибірка охоплює всі новини підряд, що вийшли на цих сайтах за вказаний період (понад 15 тисяч новин).