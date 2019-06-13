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МЕРТ зробило крок у напрямку тиші: з’явилися попередні тарифи на використання музики у публічних закладах

Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) у середу опублікувало проект попередніх тарифів на використання звукозаписів пісень у закладах і публічних місцях і оголосило про старт процесу обговорення тарифів.


Як повідомляє МЕРТ, проект розробила організація колективного управління (ОКУ) ГО «Українська ліга авторських та суміжних прав», інформує Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, тарифи оформляються в рамках договору між користувачем і ОКУ за заявою користувача. При цьому якщо з ОКУ не було укладено відповідний договір, тариф за використання однієї фонограми становить 10 мінімальних місячних заробітних плат.

Крім того, якщо користувач не подав до ОКУ розрахунки ставок і коефіцієнтів, до нього застосовується базовий тариф у розмірі 25 мінімальних зарплат.

Тариф складається з 12 ставок місячного платежу, що розраховується виходячи з категорії та площі приміщення (для торговельних об'єктів), а також кількості посадочних місць і понижувального коефіцієнта (для закладів громадського харчування).

Так, для торговельних і торговельно-розважальних центрів, магазинів, коворкінгів, бізнес-центрів, кінотеатрів площею до 100 кв. м розмір роялті становить 350 грн; до 300 кв.м - 350 грн + 0,9 грн за кожен кв.м понад 100; до 1 тис. кв.м - 350 грн + 0,8 грн за кожен кв.м понад 300; до 2,5 тис. кв.м - 600 грн +0,7 грн за кожен кв.м. після 1 тис.; до 5 тис. кв.м - 1400 грн + 0,6 грн за кожен кв.м після 2,5 тис.; понад 5,001 тис. кв.м. - 3,5 тис. грн + 0,5 грн за кожен кв.м. після 5 тис.

Розмір платежу для готелів становить 200 грн за 1 номер, незалежно від кількості місць у номері.

Проект також визначає тарифи для аптек, салонів краси, поштових відділень, театрів, вуличних шоу, ярмарок, транспортних засобів тощо.

Понижувальні коефіцієнти для закладів харчування застосовуються залежно від низки факторів: географічне розташування (1 - Київ, Львів, Одеса, Харків, Дніпро; 0,8 - курортні зони та обласні центри; 0,65 - інші населені пункти та за їх межами), віддаленість від центру міста (не застосовується в Києві; 1 - центр, 0,95 - в межах 1-2 км від центру, 0,9-3,5 км, 0,85 - до 5 км, 0,8 - від 5,5 км); тип закладу (1 - ресторан, 0,85 - кафе, паб, бар, кав'ярня з алкоголем, піцерія, 0,75 - підприємство фастфуд, 0,65 - кав'ярня без алкоголю, 0,5 - їдальня, закусочна, банкетний зал, кулінарія, 0,4 - пересувні намети й авто), кількість посадкових місць (1 - від п'яти до 30 місць, 0,9 - до 60 місць, 0,85 - до 100 місць, 0,75 - до 250 місць, 0,6 - понад 251 місця), середня вартість основної страви в меню (1 - понад 200 грн, 0,9 - до 200 грн, 0,8 - менше 100 грн).

Крім того, для мережі закладів застосовується мережевий понижувальний коефіцієнт, якщо об'єктів у мережі щонайменше 10.

У разі оплати тарифу єдиним платежем за рік надається знижка розміром 15%; при оплаті за 6 місяців - 7,5%; за 3 місяці - 3,75%.

При цьому якщо з ОКУ не було укладено відповідний договір, тариф за використання однієї фонограми становить 10 мінімальних місячних заробітних плат.

У документі також зазначено, що ставки щорічно коригуватимуться пропорційно коефіцієнту інфляції.

Як повідомлялося, МЕРТ акредитував «Українську лігу авторських та суміжних прав» на збір винагороди (роялті) за звучання звукозаписів пісень у закладах індустрії гостинності - ресторанах, готелях, кафе. Зібрані кошти в подальшому розподілятимуться між виконавцями, виробниками фонограм і відеограм.


"ОБКОМ"

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13 Июня 2019 16:56

 

 

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