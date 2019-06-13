Закінчено досудове розслідування багатомільйонної брехні мера Одеси Труханова

За процесуального керівництва САП детективами НАБУ закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Одеського міського голови Геннадія Труханова, якийt підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури:

«13 червня 2019 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури надали Геннадію Труханову та його захисникам копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування.

Наразі обвинувальний акт передається до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, Одеський міський голова підозрюється у поданні завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2016 роки, передбачених Законом України «Про запобігання корупції». Досудовим розслідуванням встановлено, що суб’єктом декларування у деклараціях за 2015 та 2016 роки подано завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн грн та 18 млн грн відповідно.

Санкція ст. 366-1 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».

Від «Обкому»: Нагадаємо, що Труханов знаходиться у першій десятці списку кандидатів у нардепи ахметівського «Опоблоку».