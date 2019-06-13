Подружжю Гордон-Бацман нагадали, що честь – це не тільки частина назви вигаданої ними «партії»

Керівнику проектів «Золота піраміда від хвороб» та «Телевізійна партія «Сила і честь» Смешка» вказали, що чергова брехня честі йому не додає.

Генеральний продюсер NewsOne Василь Голованов спростував заяву журналіста Дмитра Гордона про те, що головну редакторку інтернет-видання «Гордон» Олесю Бацман нібито «вигнали з телеканалу за наказом Петра Порошенка». Про це він повідомив в коментарі «Детектору медіа».

Зазначимо, що в інтерв’ю «Українські правді» Дмитро Гордон розповів, що Олесю Бацман «викинули з телеканалу NewsOne за наказом Порошенка».

Василь Голованов, своєю чергою, наголосив, що вона залишила канал з «власної ініціативи».

«Справа в тому, що Бацман працювала на телеканалі NewsOne і перейшла працювати на телеканал «112 Україна» за своєю власною ініціативою. Вона працювала, вела свої дві програми, вела програми на каналі і перейшла на «112», слідом за своїм чоловіком», – підкреслив він.

Нагадаємо, 16 травня журналістське подружжя Дмитро Гордон і Олеся Бацман оголосило, що припиняє співпрацю з каналом «112 Україна», на якому вели авторські програми «Гордон» і «Бацман».

Згодом ведучий та видавець Дмитро Гордон очолив передвиборний штаб політичної партії Ігоря Смешка – «Сила і Честь». Він також повідомив, що його дружина та головна редакторка інтернет-видання «Гордон» Олеся Бацман відповідає за інформаційну політику цієї партії.