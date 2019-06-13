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Партія Порошенка оприлюднила 50 кандидатів у нардепи: без «куми ІІІ тисячоліття» не обійшлося

Окрім Ірини Луценко у списку з’явилася міністр ветеранів Ірина Фріз, нардеп Тетяна Чорновол, керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В’ятрович и ще декілька відомих осіб.


Прізвища перших 50 кандидатів оприлюднено сьогодні у Facebook партії «Європейська Солідарність»:

ПОРОШЕНКО Петро

ПАРУБІЙ Андрій

ГЕРАЩЕНКО Ірина

ЗАБРОДСЬКИЙ Михайло

ФЕДИНА Софія

ДЖЕМІЛЄВ Мустафа

ЗІНКЕВИЧ Яна

ЧИЙГОЗ Ахтем

СИНЮТКА Олег

КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванна

ГЕРАСИМОВ Артур

КУБІВ Степан

ФРІЗ Ірина

ЮЖАНІНА Ніна

ЛУЦЕНКО Ірина

СЮМАР Вікторія

АР’ЄВ Володимир

ПАВЛЕНКО Ростислав

ВЕЛИЧКОВИЧ Микола

АЛЄКСЄЄВ Сергій

КНЯЗЕВИЧ Руслан

САВРАСОВ Максим

ІОНОВА Марія

БОЙКО Наталія

В’ЯТРОВИЧ Володимир

НІКОРЯК Ірина

ЧОРНОВОЛ Тетяна

П’ЯТИГОРЕЦЬ Денис

ЛЕВУС Андрій

БАЛАСИНОВИЧ Наталя

КАРПОВ Андрій

БІРЮКОВ Юрій

ТАРАН Сергій

ЧЕРНЕНКО Олександр

АНДРЄЄВ Андрій

ГАБІБУЛЛАЄВА Динара

ПЕТРОВ Олексій

КИРИЛЕНКО В’ячеслав

РОЗЕНКО Павло

СОЛЯР Володимир

АРТЮШЕНКО Ігор

ТАЛПА Михайло

ПОГРЕБИСЬКИЙ Олександр

ВИСОЦЬКИЙ Сергій

БРИГИНЕЦЬ Олександр

УРСУЛЕНКО Олена

СМОЛІЙ Андрій

БОЛДИРЕВ Олег

ЛАПІН Ігор

ОБЕРТИНСЬКА Людмила


"ОБКОМ"

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13 Июня 2019 18:38

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

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