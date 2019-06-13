Проти Колеснікова «Слуга народу» виставить його земляка – коміка Сивоху?

Сергій Сивохо буде балотуватися до Верховної Ради України від партії «Слуга народу».

Про це повідомляє УНН, не вказуючи джерело цієї інформації.

Балотуватиметься Сергій Сивохо по 49 мажоритарному округу (Донецька область, центр округу - місто Костянтинівка)

Як відомо, Сивохо родом з Донецька, грав у команді КВК Донецького політехнічного інституту, зараз – відомий шоумен. Зокрема, приймає участь у проекті студії «Квартал 95» «Ліга сміху».

Від «Обкому»: Нагадаємо, що у цьому округу буде балотуватися голова політради партії «Опозиційний блок» Борис Колесніков, див. Колесніков піде до Ради від прибитої їм за 20 років депресивної Костянтинівці.