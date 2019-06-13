В «Нафтогазі» заявили, що «нова мирова угода» від «Газпрому» абсурдна У «нових» пропозиціях «Газпрому» нічого нового немає: російський монополіст лише продовжує наполягати на скасуванні зобов'язань за рішеннями міжнародних арбітражів.

Про це виконавчий директор НАК «Нафтогаз Україна» Юрій Вітренко написав у Facebook: «Відповідь на інформацію російських ЗМІ щодо переговорів по транзиту газу. Ми вітаємо зусилля з боку Мароша Шевчовича, Віце-президента Єврокомісії, в рамках його візиту до РФ домовитися про наступну зустріч між Україною, ЄС та РФ для обговорення транзиту газу після 2019 року. На жаль, як ми чуємо, ця тристороння зустріч знову відкладається. ЇЇ не буде ні у червні, ні у липні, ні у серпні. І тільки у вересні російська буде готова обговорювати час наступної зустрічі. Складно не помітити, що російська сторона тепер нібито чекає на формування нового уряду в Україні за результатами парламентських виборів. Але схожа ситуація була і з президентськими виборами, які вони використовували як виправдання перенесення тристоронніх зустрічей. Насправді ж причина є очевидною – після того як Україна і ЄС зайняли консолідовану позицію, що транзит через Україну має здійснюватися за справедливими європейськими правилами, для РФ ці переговори стали нецікавими. Виглядає так, що РФ чекає «переговорників», які будуть здавати інтереси України, а не домовлятися про цивілізовані та справедливі правила для всіх сторін. Водночас у відповідь на інформацію російських ЗМІ з посиланням на Олександра Новака, главу Мінерго РФ, що Росія запропонувала Україні врегулювати питання арбітражу між «Нафтогазом» та «Газпромом» мировою угодою, ми можемо повідомити, що «Нафтогаз» наразі не отримував жодних таких пропозицій. Якщо отримаємо, ми їх уважно розглянемо. Зокрема ми можемо розглянути, у якій формі «Газпром» виконає рішення попереднього арбітражу щодо компенсації «Нафтогазу» збитків від невиконання «Газпромом» своїх зобов’язань за транзитним контрактом у 2009-2017 роках. Нагадаю, за цим рішенням «Газпром» нам винен вже більше 2,8 мільярдів доларів. Також ми можемо розглянути пропозиції щодо нового транзитного контракту за європейськими правилами, у якому в тариф додатково до повного покриття витрат з 2020 року буде закладена компенсація за невиконання «Газпромом» своїх контрактних зобов’язань у 2018-2019 роках. Оскільки ця компенсація є предметом наших вимог у новому арбітражі, то у разі врегулювання цього питання, ми не будемо цього вимагати в арбітражі. При цьому зауважу, що новий арбітраж почали не ми, а «Газпром», з вимогами фактично протилежними рішенню попередніх арбітражів за нашими контрактами на поставку та транзит газу. Хоча, скоріш за все, Олександр Новак мав на увазі «мирову угоду» у розумінні, вже озвученим Олексієм Міллером, головою «Газпрому», під час попередніх зустрічей: «Нафтогаз» та «Газпром» домовляться, що рішення попередніх арбітражів за нашими контрактами на поставку та транзит газу не будуть застосовуватися. Тобто ми маємо щонайменше «добровільно» відмовитися від 2,8 мільярдів доларів, а, по максимуму, ще й повернутися у статус боржника за положенням контракту «бери або плати» (більше 80 мільярдів доларів до кінця 2019 року) та газ, відібраний у 2014-2015 році (біля 4 мільярдів доларів). І це все заради продовження поточного контракту на транзит, який, в інтерпретації «Газпрому», на яку ми маємо погодитися всупереч рішенню арбітражу, не несе жодних зобов’язань Газпрому по обсягам транзиту. Тобто як тільки «Газпром» добудує Північний Потік 2 і Турецький Потік, він припинить транзит через Україну, і ми за цим контрактом не будемо отримувати гроші. Абсурдна для нас «мирова угода», чи не так? Що ж ми маємо робити? Пояснювати нашим Західним партнерам, що і Україну, і Європу намагаються обманути, як нас обманювали у 2009 році. Що дієві заходи – це припинення будівництва Північного Потоку 2 і ефективне антимонопольне розслідування за нашою скаргою проти «Газпрому». Ну і готуватися до припинення транзиту з 2020 року, при цьому через міжнародний арбітраж отримуючи за це компенсацію».

"ОБКОМ" Версия для печати 13 Июня 2019 22:28 Опубликовать Tweet





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