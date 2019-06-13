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Тимошенко продовжує диктувати свої умови вірогідним партнерам по майбутній коаліції
У новому парламенті, за словам Тимошенко, має бути створена «коаліція дій», а коаліційна угода має базуватись на основі розробленого «Батьківщиною» «Нового курсу» - як «чіткого плану порятунку України».
Про це Юлія Тимошенко заявила під час прямого ефіру на телеканалі NewsOne, повідомляє прес-служба «Батьківщини»:
«Ми запропонували створити коаліцію дій і припинити розмови про реформи та мрії. В основу коаліції дій ми мусимо покласти коаліційну угоду, яка називається «Новий курс». Це та програма, яка у нас є і яка передбачає план-графік. Там є певні показники, на який результат ми виходимо. Наприклад, 7% зростання економіки на рік. Жодна партія не має такого фахового всеохоплюючого плану для України», – наголосила лідер «Батьківщини».
Вона переконана, сьогодні не можна гаяти часу, а тому треба швидше приступити до роботи: «Існує багато заяв, розмов, меморандумів, але це білий шум, а треба діяти і дати людям результат!»
Якщо новому президенту разом з новим парламентом та урядом вдасться реалізувати план відродження України, це означатиме, що за 5 років ми житимемо так, як Польща сьогодні., зазначила політик.
«Ми поставили собі таке завдання. І ми матимемо не менше 7% зростання економіки на рік», – запевнила Юлія Тимошенко.
Голова партії спрогнозувала, що до коаліції можуть увійти «Слуга народу», «Батьківщина» та «Голос».
Водночас вона зауважила, що в разі не потрапляння в коаліцію, «Батьківщина» не піде в опозицію, а навпаки, допомагатиме всіма силами: «Наш досвід і чіткі знання, як діяти щодня для порятунку країни, – ми будемо усім допомагати команді президента» (кінець цитати).
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