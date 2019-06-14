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Доба ООС: окупанти знов застосовують артилерію калібру 152 мм
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 14 червня говориться:
«13 червня збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
Чотири рази ВОДЯНЕ – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – гранатомети різних систем;
три рази район населеного пункту ШИРОКИНЕ – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети;
двічі НОВОТРОЇЦЬКЕ - із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
НОВОМИХАЙЛІВКА - із гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
два рази поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі БЕРЕЗОВЕ – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя;
поблизу населеного пункту ТАЛАКІВКА – із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
БОГДАНІВКА – великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
ТАЛАКІВКА – протитанкові гранатомети , великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:
БОРІВСЬКЕ – артилерія калібру 152 мм;
район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя;
двічі ЗОЛОТЕ-4 – міномети калібру 82 мм міномети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
ЗАЙЦЕВЕ – гранатомети різних систем;
два рази ПІВДЕННЕ - гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
поблизу ЛУГАНСЬКЕ - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
СТАНИЦЯ-ЛУГАНСЬКА – стрілецька зброя;
двічі КРИМСЬКЕ - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.
Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту МАР'ЇНКА – міномети різних систем та стрілецька зброя;
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
ПІВДЕННЕ – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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