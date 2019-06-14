Доба ООС: окупанти знов застосовують артилерію калібру 152 мм Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 14 червня говориться: «13 червня збройні формування Російської Федерації 29 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: Чотири рази ВОДЯНЕ – із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – гранатомети різних систем; три рази район населеного пункту ШИРОКИНЕ – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети; двічі НОВОТРОЇЦЬКЕ - із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; НОВОМИХАЙЛІВКА - із гранатометів різних систем та стрілецької зброї; два рази поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – із протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі БЕРЕЗОВЕ – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя; поблизу населеного пункту ТАЛАКІВКА – із протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; БОГДАНІВКА – великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; ТАЛАКІВКА – протитанкові гранатомети , великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 11 разів: БОРІВСЬКЕ – артилерія калібру 152 мм; район населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – автоматичні гранатомети, стрілецька зброя; двічі ЗОЛОТЕ-4 – міномети калібру 82 мм міномети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; ЗАЙЦЕВЕ – гранатомети різних систем; два рази ПІВДЕННЕ - гранатомети різних систем та стрілецька зброя; поблизу ЛУГАНСЬКЕ - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; СТАНИЦЯ-ЛУГАНСЬКА – стрілецька зброя; двічі КРИМСЬКЕ - гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення та ще один бойову травму. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 13 червня один окупант отримав поранення, а також було знищено одну вантажівку та гаубицю Д-30. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил два рази. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог здійснив один обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту МАР'ЇНКА – міномети різних систем та стрілецька зброя; В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог один раз обстріляв позиції Об'єднаних сил: ПІВДЕННЕ – гранатомети різних систем та стрілецька зброя; Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 14 Июня 2019 07:56 Опубликовать Tweet





ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « Война »: Доба ООС: поранено одного нашого військового

13 Июня 2019 07:35 Доба ООС: поранено трьох наших бійців

12 Июня 2019 07:26 Доба ООС: у наших жодних втрат

11 Июня 2019 07:21 Дoба ООС: втрат зазнали лише окупанти

10 Июня 2019 07:11 Доба ООС: постраждав один наш військовий

09 Июня 2019 07:26

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує? Запрошення на чергове засідання РНБО України (1) Обрання членом РНБО врятованого їм міста (6) Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7) Повного зібрання підручників юридичного вишу (19) Червоного диплома юриста з золотими літерами (1) Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (36) Урочистого рукостискання від Зеленського (11) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ