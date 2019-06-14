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Лідеру партії «Слуга народу» потрібен мандат нардепа, щоб «перейти на українську»
Без мандату Разумков розмовляти державною мовою не може.
В ефірі ток-шоу «Право на владу» лідер партії «Слуга народу» Дмитро Разумков сказав, коли перейде на українську мову.
Розмовляти українською Разумкова попросила ведуча Наталія Мосейчук після його виступу, повідомляє УНІАН.
Він пообіцяв перейти на українську, коли стане депутатом парламенту. «Щойно я стану народним депутатом і у мене буде така можливість, я обов'язково перейду на українську», - сказав Разумков.
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