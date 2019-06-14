Перші порції «нових росіян» відправлено з ОРДЛО до РФ

Влада окупованих районів Донбасу зайнялася «паспортним туризмом».

Сьогодні перший автобус з мешканцями окупованої території Донецької області поїхав за російськими паспортами.

Про це повідомив Остров (далі – мовою видання):

«Тридцать четыре жителя оккупированной части Донецкой области отправились в село Покровское Ростовской области для получения паспортов Российской Федерации. Об сообщил начальник так называемой «миграционной службы МВД ДНР» Владимир Краснощека.

По словам коллаборациониста, в пятницу за паспортами чужого государства отправились 34 человека.

«Это первая поездка, дальше планируется ежедневно доставлять граждан на территорию РФ согласно тем спискам, которые нам предоставляют», - сказал он.

Он уточнил, что на сегодняшний день от жителей оккупированной части Донецкой области принято уже более восьми тысяч пакетов документов на получение российского паспорта гражданства.

Аналогичный автобус с «паспортными туристами» был отправлен в Ростовскую область с оккупированной Луганщины».