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Рашисти обстріляли з мінометів Мар'їнку: постраждали троє дорослих і дитина (фото)

У Донецькій області внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами Мар’їнки постраждали четверо людей, серед них - 9-річна дитина.


Про це 14 червня повідомили в Мар’їнському відділенні поліції Донецької області.

«Внаслідок обстрілу Мар’їнки постраждали 4 громадян, серед яких 9-річна дитина. Мінометний обстріл розпочався сьогодні близько 5.00 ранку. Наразі задокументовано пошкодження 3 будинків та господарських приміщень. Постраждала ціла родина, яка мешкає на вул. Шевченка», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво поліції. Правоохоронці задокументували пошкодження трьох житлових будинків на вулицях Шевченка та Героїв Чорнобиля.

Поінформовано, що постраждалі отримали поранення різного ступеню важкості. 86-річного чоловіка, 57-річну та 30-річну жінок, а також 9-річну дитину госпіталізовано до лікарні. У найважчому стані знаходиться дідусь. Дитина отримала легку контузію.

Наразі на місці події працюють правоохоронці.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 (терористичний акт).


"ОБКОМ"

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14 Июня 2019 11:15

 

 

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