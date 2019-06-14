КС визнав створення НКРЕКП неконституційним. Хто відповість за «Роттердам+»? Конституційний Суд України визнав неконституційними низку положень Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг». У справі, яка розглядалася за поданням 46 народних депутатів, КС вирішив, що НКРЕКП була створена у неконституційний спосіб, її статус і спосіб формування не відповідають Конституції.

Про це повідомляє DT.UA. Нагадаємо, що НКРЕКП утворив президент Порошенко указом від 27 серпня 2014 року № 694. Пізніше – 22 вересня 2016 року – Верховна Рада прийняла Закон «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг2, яким було передбачено, що НКРЕКП є постійно діючим незалежним державним колегіальним органом, членів якого призначає та звільняє президент. КС визнав, що утворивши НКРЕКП своїм указом, президент вийшов за межі своїх конституційних повноважень, оскільки повноваження президента вичерпно визначені Конституцією, яка не передбачає його права утворювати такі органи. Так само Конституція не наділяє президента правом призначати та звільняти членів НКРЕКП. Крім того, КС вирішив, що визначений законом статус НКРЕКП не відповідає Конституції. За своїми функціями, завданнями і повноваженням НКРЕКП по суті є центральним органом виконавчої влади, а тому відповідно до Конституції закон мав визначити саме такий її статус, який передбачає входження НКРЕКП в систему органів виконавчої влади і спрямування її роботи Кабінетом Міністрів. Слід зазначити, що діяльність НКРЕКП у період президенства Порошенка була пов'язана з багатьма скандалами. Її звинувачували у прийняття рішень в інтересах тодішнього президента, його оточення та певних олігархічних груп, зокрема запровадження формули «Роттердам+» (затверджена НКРЕКП у березні 2016 р.), яка дозволяла «викачувати» кошти з держбюджету і мала наслідком запровадження високих тарифів для населення та промисловості. Примітним є те, що справа про неконституційність Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» перебувала на розгляді КС з 2017 року. Упродовж 2018-2019 рр., коли головою КС був Станіслав Шевчук, розгляд цієї справи було фактично заблоковано. Багато хто вважав, що у такий спосіб КС підігрує президенту Порошенку. Дійшло до того, що ряд суддів КС відкрито звинуватили тодішнього голову КС Шевчука у маніпулюванні розглядом цієї справи. Так у листі до своїх колег від 13 березня 2019 р. судді КС М.Мельник, С.Сас та І.Сліденко вказали, що з розглядом цієї справи Шевчук вдався до відвертих маніпуляцій та штучного затягування її розгляду, у результаті чого ця справа не розглядалася КС понад рік (починаючи з 7 лютого 2018 р. – Шевчука обрали головою КС 21 лютого 2018 р.). Розгляд цієї справи не відбувався попри те, що суддею-доповідачем у цій справі ще 23 лютого 2018 р. було підготовлено доопрацьований проект рішення, який було роздано суддям. Однак справа головою КС не включалась до порядку денного засідань, або включалась і знімалась з розгляду за його ж пропозицією чи з інших з надуманих підстав. Це дало підстави суддям М.Мельнику, С.Сасу та І.Сліденку зробити висновок про штучне гальмування розгляду вказаної справи, а також для обґрунтованого припущення щодо наявності у голови КС Шевчука особистої заінтересованості у такому гальмуванні. Нагадаємо, що 14 травня КС звільнив С.Шевчука з посади судді КС за грубі і систематичні порушення Конституції та законів, що є несумісним зі статусом судді КС та виявило його невідповідність займаній посаді.

"ОБКОМ" Версия для печати 14 Июня 2019 11:35 Опубликовать Tweet





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