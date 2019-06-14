Затримано одного з організаторів «референдуму» 2014 року - керівника «ЦВК ДНР» Лягіна*****

Генеральна прокуратура та Служба безпеки України затримали керівника «Центральної виборчої комісії ДНР» Романа Лягіна за організацію та проведення так званого референдуму «ДНР» у травні 2014 року, йому інкримінується державна зрада.

Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.

«ГПУ та СБУ затримали керівника «центральної виборчої комісії днр», який в травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум «днр». Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада», - повідомив Луценко у Facebook.

У березні 2019 року з’явилась інформація про втечу Лягіна до України з Росії. Зокрема, про це написала нардеп від «Самопомочі» Наталія Веселова на своїй сторінці в Facebook.

«Чи потрібні нам свідки у Гаазькому суді проти Росії? Так. Чи є вони в України? Так…Таким цінним свідком є Роман Лягін - колишній «голова ЦВК ДНР», що організовував псевдореферендум 11.05.2014», - написала Веселова.

Нардеп розповіла, що екс-голова «ЦВК ДНР» пройшов по програмі СБУ «На тебе чекають вдома» і став цінним свідком.

*****UPD:

У коментарях у Facebook Ю. Луценко повідомив ще дещо, але ясніше не стало:

- Огогого, чмо сам здався, чи реально затримали, думав що вітер перемін наступив?

Юрій Луценко: Комбінація.

- так он же сам сдался еще в марте.

Юрій Луценко: Ні.

Юрій Луценко: Був заочний суд

- так он использовал программу СБУ «тебя ждут дома» или не использовал?

Юрій Луценко: Затриманий і буде відповідати по повній.

- Скільки вироків вже є за проведення референдумів? І скільки з засуджених перебувають за гратами (а не отримали умовний після угоди зі слідством?)?

Юрій Луценко: Не готовий сказати. Зробіть інф запит. Але строки як правило серйозні - 5,7,10.