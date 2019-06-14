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Затримано одного з організаторів «референдуму» 2014 року - керівника «ЦВК ДНР» Лягіна*****
Генеральна прокуратура та Служба безпеки України затримали керівника «Центральної виборчої комісії ДНР» Романа Лягіна за організацію та проведення так званого референдуму «ДНР» у травні 2014 року, йому інкримінується державна зрада.
Про це повідомив Генеральний прокурор Юрій Луценко, передає УНН.
«ГПУ та СБУ затримали керівника «центральної виборчої комісії днр», який в травні 2014 року організовував та проводив так званий референдум «днр». Громадянину Лягіну інкримінується державна зрада», - повідомив Луценко у Facebook.
У березні 2019 року з’явилась інформація про втечу Лягіна до України з Росії. Зокрема, про це написала нардеп від «Самопомочі» Наталія Веселова на своїй сторінці в Facebook.
«Чи потрібні нам свідки у Гаазькому суді проти Росії? Так. Чи є вони в України? Так…Таким цінним свідком є Роман Лягін - колишній «голова ЦВК ДНР», що організовував псевдореферендум 11.05.2014», - написала Веселова.
Нардеп розповіла, що екс-голова «ЦВК ДНР» пройшов по програмі СБУ «На тебе чекають вдома» і став цінним свідком.
*****UPD:
У коментарях у Facebook Ю. Луценко повідомив ще дещо, але ясніше не стало:
- Огогого, чмо сам здався, чи реально затримали, думав що вітер перемін наступив?
Юрій Луценко: Комбінація.
- так он же сам сдался еще в марте.
Юрій Луценко: Ні.
Юрій Луценко: Був заочний суд
- так он использовал программу СБУ «тебя ждут дома» или не использовал?
Юрій Луценко: Затриманий і буде відповідати по повній.
- Скільки вироків вже є за проведення референдумів? І скільки з засуджених перебувають за гратами (а не отримали умовний після угоди зі слідством?)?
Юрій Луценко: Не готовий сказати. Зробіть інф запит. Але строки як правило серйозні - 5,7,10.
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