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Парубій передав у Конституційний Суд докази існування коаліції у травні цього року

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що передав у Конституційний Суд документи про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції. Документів не вистачало на засіданні КС 11 червня.


Про це він заявив 14 червня в ефірі Еспресо.ТV.

«Я передав як голова Верховної Ради в Конституційний суд кілька важливих документів. Один із них це – документ чисельності двох фракцій, які входили в склад коаліції», - сказав Парубій, повідомила Українська правда.

«Крім того, я передав інший документ – всі заяви, які надходили в апарат ВР про вихід з коаліції. Коаліція на початку свого створення нараховувала 302 народних депутати, я передав усі заяви народних депутатів, які написали заяви про вихід з коаліції, і якщо кількість цих заяв відняти від цифри 302, то виходить більше ніж 226», - додав спікер ВР.

За його словами, це підтверджує, що на момент виходу з коаліції «Народного фронту» (17 травня 2019 року) вона існувала.

Він додав, що крім членів двох фракцій до коаліції входило багато позафракційних депутатів.


"ОБКОМ"

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14 Июня 2019 14:09

 

 

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