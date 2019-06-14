«Нафтогаз» у червні знижує ціну газу для населення на 7,3%

НАК «Нафтогаз України» розрахувала нову ціну природного газу для потреб населення та інших споживачів за ПСО, що діятиме в червні. У відповідності до постанови Кабінету міністрів України №485 від 5 червня 2019 року вона складе 5553,89 грн за 1 тис. куб. м (без урахування ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника).

Про це повідомив сьогодні Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України»:

«Таким чином, в червні ціна газу, за якою Нафтогаз продає його газзбутам та постачає споживачам за ПСО, зменшиться на 7,3%, або на 436,11 грн, порівняно з травнем.

Кінцева ціна газу для споживачів у Кіровоградській області з урахуванням ПДВ, вартості доставки та націнки постачальника в червні складе 7755,87 грн. Кінцева ціна в інших регіонах залежить від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- чи міськгазу. Постачальники газу зобов’язані інформувати своїх споживачів про кінцеву ціну.

«Навесні цього року аналітична служба Нафтогазу надала висновки, що очікується зменшення цін на газ на європейському ринку – звідки ми імпортуємо газ та де маємо найбільших партнерів. Тоді ж ми запропонували уряду змінити підхід до формування цін на газ в Україні, перейти на ринкове ціноутворення. Було б просто несправедливо залишати регульовану ціну на тому ж рівні, коли ринкова ціна падає. Тому ми запропонували декілька варіантів як це можна зробити коректно – один з варіантів, прийнятих урядом, почне діяти в червні», – зазначив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Постанова Уряду №485 передбачає, що Нафтогаз для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники – ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, та ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року - компанія обирає з них найнижчу. Найменшою виявилася ціна на Українській енергетичній біржі - вона й визначила ціну на червень.

«Новий механізм демонструє переваги конкурентного ринку. Ціна змінюється паралельно з ринковим паритетом і, завдяки цьому, споживач отримує чесні умови. Ми сподіваємося, що уряд найближчим часом також погодиться з нашою пропозицією щодо повної відміни цінового регулювання, що на додачу до прозорого ціноутворення дозволить кінцевому споживачеві обирати постачальника газу», – підсумував Андрій Коболєв».