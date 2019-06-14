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У середу міжнародна слідча група оголосить імена винних у збитті MH17
Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) анонсувала проведення прес-конференції 19 червня, під час якої буде очікується заява про прогрес у розслідуванні.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на нідерландську телерадіокомпанію NOS.
Нідерландська прокуратура не розкрила інших деталей. Проте NOS пише, що слідчі оголосять імена осіб, які є відповідальними за збиття лайнера.
Раніше міжнародний колектив розслідувачів Bellingcat виявив імена різних російських солдатів, які можуть бути причетними до випуску ракети з російського «Бука».
JIT – це міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 у складі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії і України. Вона була створена більш ніж за місяць після того, як літак «Малайзійських авіаліній» було збито в небі над Донбасом у липні 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.
Попередні результати розслідування катастрофи слідчі JIT представили у травні минулого року. Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з «Бука» російської бригади з Курська.
Австралія та Нідерланди звернулися до Росії з закликом прийняти на себе державну відповідальність та співпрацювати з ними для забезпечення правосуддя.
Росія відкидає звинувачення в причетності до катастрофи малайзійського «Боїнга».
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