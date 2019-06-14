У середу міжнародна слідча група оголосить імена винних у збитті MH17

Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 (JIT) анонсувала проведення прес-конференції 19 червня, під час якої буде очікується заява про прогрес у розслідуванні.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на нідерландську телерадіокомпанію NOS.

Нідерландська прокуратура не розкрила інших деталей. Проте NOS пише, що слідчі оголосять імена осіб, які є відповідальними за збиття лайнера.

Раніше міжнародний колектив розслідувачів Bellingcat виявив імена різних російських солдатів, які можуть бути причетними до випуску ракети з російського «Бука».

JIT – це міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 у складі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії і України. Вона була створена більш ніж за місяць після того, як літак «Малайзійських авіаліній» було збито в небі над Донбасом у липні 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.

Попередні результати розслідування катастрофи слідчі JIT представили у травні минулого року. Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з «Бука» російської бригади з Курська.

Австралія та Нідерланди звернулися до Росії з закликом прийняти на себе державну відповідальність та співпрацювати з ними для забезпечення правосуддя.

Росія відкидає звинувачення в причетності до катастрофи малайзійського «Боїнга».