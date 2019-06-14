Православна церква України попереджає: «собор» Філарета – шлях до розколу

«…з усіма канонічними та юридичними наслідками».

Про йдеться у заяві прес-служби Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ):

«У зв’язку з поширенням низки заяв, у яких тенденційно, викривлено або навіть цілком неправдиво подано інформацію щодо автокефалії Помісної УПЦ, Томосу про її автокефалію, а також сповіщається про наміри «скликати Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату», Прес-служба Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ) з благословення Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія повідомляє наступне.

1. Помісна Українська Православна Церква має повноцінний статус автокефалії, тобто повної адміністративної незалежності. Вона не є «Митрополією Константинопольського Патріархату» і не підкоряється йому, зберігаючи з Вселенським Патріархатом той самий молитовний і канонічний зв’язок, що і решта Помісних Церков.

2. Умови, на яких буде надаватися Томос (зокрема щодо отримання Святого Мира, щодо юрисдикції у діаспорі та права апеляції) були відомі з проекту Статуту ПЦУ, запропонованого Синодом Вселенського Патріархату, ще до Помісного Собору УПЦ КП (15.12.2018 р.), Об’єднавчого Собору (15.12.2018 р.) і власне надання Томосу (6.01.2019 р.). Сам текст Томосу став відомим понад 5 місяців тому. Він принципово не відрізняється від низки подібних Томосів, наданих у минулому автокефальним Помісним Церквам. Відтак проголошення лише зараз негативних оцінок, цілком суголосних з пропагандою проти Томосу зі сторони Московського Патріархату, викликає здивування і глибоке несприйняття в Церкві та суспільстві.

3. Відповідно до рішення Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р., що відбувся у Малій Софії перед Об’єднавчим Собором, Українська Православна Церква Київського Патріархату як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність шляхом об’єднання та приєднання до утвореної єдиної Помісної Православної Церкви України. Тим самим рішенням Помісного Собору УПЦ КП припинено діяльність статутних органів об’єднання та чинність Статуту УПЦ КП.

Помісний Собор УПЦ КП був скликаний Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом разом зі Священним Синодом, делегатами Помісного Собору були ті самі особи, які відразу після його завершення взяли участь як делегати у Об’єднавчому Соборі. Перед проведенням засідання Помісного Собору проект його рішення був оголошений і схвалений членами Архієрейського Собору УПЦ КП. Підписи під Постановою Помісного Собору Святійшого Патріарха Філарета і постійних членів Священного Синоду УПЦ КП, обраних представників кліру і мирян, які всі разом згідно Статуту є членами Президії Собору, свідчать про дотримання визначених Статутом процедур. Все це підтверджується також відеозаписом події.

Персональна відмова когось з учасників через кілька місяців після події визнавати рішення Собору, оголошення їх «ситуативними», тобто нібито зробленими зі свідомим наміром ввести когось в оману — не можуть відмінити чи зупинити чинність цих рішень.

4. У зв’язку з тим, що рішенням Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15.12.2018 р., що відбувся у Малій Софії перед Об’єднавчим Собором, Українська Православна Церква Київського Патріархату як окреме релігійне об’єднання припинила свою діяльність шляхом об’єднання та приєднання до утвореної єдиної Помісної Православної Церкви України, проведення будь-яких заходів від імені УПЦ КП, зокрема під назвами її статутних органів (Священного Синоду, Архієрейського і Помісного Соборів) є незаконними. Почесний Патріарх Філарет не має права одноосібно скликати «Помісний Собор УПЦ КП» ані за Статутом Православної Церкви України, ані навіть за припиненим Статутом УПЦ КП.

Самовільне та позастатутне проведення зборів невизначеної групи не уповноважених осіб з присвоєнням цим зборам назви «Собору» означатиме церковне розділення та відділення організаторів та учасників таких зборів від Православної Церкви України з усіма канонічними та юридичними наслідками.

Тому всіх ієрархів, духовенство і вірян, хто бажає блага для Церкви і України, закликаємо не брати жодної участі у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ.

Прес-служба Київської Митрополії

Української Православної Церкви (ПЦУ)».