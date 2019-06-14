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У Зеленського підготували законопроект з формулою «Роттердам мінус»

Адміністрація Зеленського розробила і планує подати до Верховної Ради України законопроект, який скасовує застосування формули «Роттердам+» при розрахунку тарифу на електроенергію.


Про це повідомив представник Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус, інформує Радіо Свобода.

«Команда президента України та Адміністрації підготувала законопроект, який в понеділок (17 червня) буде внесений до Верховної Ради. Цей законопроект називається «Щодо зниження вартості електричної енергії», а саме пропонується, щоб формула «Роттердам плюс» була скасована, і щоб замість неї діяла інша формула. Можна її назвати «Роттердам мінус», – повідомив Герус.

Він також зазначив, що цим же законопроектом пропонуватиметься відтермінування на 1 рік запровадження в Україні ринку електроенергії. За словами Геруса, запуск ринку електроенергії найближчим часом несе в собі цінові та енергетичні ризики.

У березні 2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову схему розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, за якою туди, зокрема, закладається вартість вугілля для ТЕС та його доставки в Україну із порту Роттердам у Нідерландах.

10 червня Зеленський закликав парламент відтермінувати до 1 липня 2020 року запровадження нового ринку електроенергії.

Планувалося, що ринок електроенергії запрацює 1 липня поточного року. Створення цього ринку передбачає закон про ринок електроенергії. Очікується, що з початком його роботи приватні та комерційні споживачі зможуть укладати угоди з виробниками електроенергії, операторами, які її розподіляють та постачальниками пов’язаних з цим послуг.


"ОБКОМ"

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14 Июня 2019 16:13

 

 

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