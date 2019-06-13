Призначено нових керівників Нацгвардії і Держприкордслужби

Про це говориться у відповідних указах Зеленського.

Укази від 13 червня з’явилися на сайті Зеленського сьогодні:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №410/2019

13 червня 2019 року

Про призначення Ю. Лебедя заступником командувача Національної гвардії України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №409/2019

13 червня 2019 року

Про призначення Р. Дзюби заступником командувача Національної гвардії України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №408/2019

13 червня 2019 року

Про призначення В. Кондратюка першим заступником командувача Національної гвардії України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №407/2019

13 червня 2019 року

Про призначення М. Балана командувачем Національної гвардії України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №406/2019

13 червня 2019 року

Про звільнення О. Кулика з посади заступника командувача Національної гвардії України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №405/2019

13 червня 2019 року

Про звільнення М. Балана з посади заступника командувача Національної гвардії України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №404/2019

13 червня 2019 року

Про увільнення М. Балана від виконання обов'язків командувача Національної гвардії України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №403/2019

13 червня 2019 року

Про призначення С. Дейнека Головою Державної прикордонної служби України

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