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Призначено нових керівників Нацгвардії і Держприкордслужби
Про це говориться у відповідних указах Зеленського.
Укази від 13 червня з’явилися на сайті Зеленського сьогодні:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №410/2019
13 червня 2019 року
Про призначення Ю. Лебедя заступником командувача Національної гвардії України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №409/2019
13 червня 2019 року
Про призначення Р. Дзюби заступником командувача Національної гвардії України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №408/2019
13 червня 2019 року
Про призначення В. Кондратюка першим заступником командувача Національної гвардії України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №407/2019
13 червня 2019 року
Про призначення М. Балана командувачем Національної гвардії України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №406/2019
13 червня 2019 року
Про звільнення О. Кулика з посади заступника командувача Національної гвардії України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №405/2019
13 червня 2019 року
Про звільнення М. Балана з посади заступника командувача Національної гвардії України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №404/2019
13 червня 2019 року
Про увільнення М. Балана від виконання обов'язків командувача Національної гвардії України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №403/2019
13 червня 2019 року
Про призначення С. Дейнека Головою Державної прикордонної служби України
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