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СБУ для затримання екс-голови «ЦВК ДНР» Лягіна «реалізувала оперативну комбінацію»

Про це повідомили в Службі безпеки України.


В повідомлення говориться:

«Співробітники Служби безпеки України у результаті комплексу заходів реалізували оперативну комбінацію із виведення з тимчасово анексованої РФ території Криму «екс-голови центральної виборчої комісії» та «екс-міністра праці та соціальної політики» терористичної організації «ДНР».

Оперативники спецслужби задокументували протиправну діяльність «чиновника», який перебуваючи на посаді так званого голови «ЦВК ДНР» у 2014 році на виконання вказівок представників країни-агресора безпосередньо організовував проведення фейкового «референдуму» за від’єднання Донецької області від України та створення псевдодержавного утворення «ДНР».

Правоохоронці встановили, що протягом 2014-2019 років «екс-посадовець ДНР» переховувався від українського правосуддя на тимчасово непідконтрольних територіях Донеччини та АР Крим. У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 111 Кримінального кодексу України, під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури ГПУ, зловмисника затримано, повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованого злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування».

ДИВ. ТАКОЖ: Затримано одного з організаторів «референдуму» 2014 року - керівника «ЦВК ДНР» Лягіна


"ОБКОМ"

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14 Июня 2019 19:21

 

 

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