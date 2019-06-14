 

14 июня

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21:38

З медведчуківського ZIKу масово звільняються топ-менеджери й журналісти

21:07

Олена Зеркаль підбила підсумки судових засідань у Гаазі

20:47

«Укртрансгаз» заявляє про загрозу роботі ГТС

20:15

ПриватБанк програв Коломойському і у Верховному Суді, і у Господарському суді Києва

20:00

Соратник Медведчука придбав ще один телеканал - ZIK

19:21

СБУ для затримання екс-голови «ЦВК ДНР» Лягіна «реалізувала оперативну комбінацію»

16:52

Призначено нових керівників Нацгвардії і Держприкордслужби

16:39

КС оприлюднив рішення щодо неконституційності закону про НКРЕКП

16:13

У Зеленського підготували законопроект з формулою «Роттердам мінус»

16:02

Православна церква України попереджає: «собор» Філарета – шлях до розколу

15:35

Стало відомо, коли КС продовжить розгляд справи про розпуск Ради

15:29

У середу міжнародна слідча група оголосить імена винних у збитті MH17

14:37

«Нафтогаз» у червні знижує ціну газу для населення на 7,3%

14:09

Парубій передав у Конституційний Суд докази існування коаліції у травні цього року

13:29

Затримано одного з організаторів «референдуму» 2014 року - керівника «ЦВК ДНР» Лягіна*****

11:35

КС визнав створення НКРЕКП неконституційним. Хто відповість за «Роттердам+»?

11:15

Рашисти обстріляли з мінометів Мар'їнку: постраждали троє дорослих і дитина (фото)

10:58

Перші порції «нових росіян» відправлено з ОРДЛО до РФ

10:27

Зі списку «слуг народу» зникло ще одне «нове обличчя»

09:40

Країни-члени ІМО закликали РФ виконати рішення морського трибуналу ООН щодо українських моряків

08:42

Лідеру партії «Слуга народу» потрібен мандат нардепа, щоб «перейти на українську»

07:56

Доба ООС: окупанти знов застосовують артилерію калібру 152 мм

13 июня

22:41

Тимошенко продовжує диктувати свої умови вірогідним партнерам по майбутній коаліції

22:28

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20:18

Проти Колеснікова «Слуга народу» виставить його земляка – коміка Сивоху?

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№1 партії Гордона подав до суду позов проти №3 партії Тимошенко

18:38

Партія Порошенка оприлюднила 50 кандидатів у нардепи: без «куми ІІІ тисячоліття» не обійшлося

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Соратник Медведчука придбав ще один телеканал - ZIK

Кум Путіна збільшує свої ресурси в інформаційній війні проти українського народу.


Нардеп Тарас Козак (фракція «Опоблок», перша десятка списку «Опозиційної платформи - За життя») став новим власником телеканалу ZIK . Відтепер у Козака (звісно – у Медведчука) три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK.

Як повідомляє 112 Україна, «14 червня 2019 року український політик Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK – компаній «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

Тарас Козак: «Український телеглядач глибоко політизований, вимогливий глядач. Глядач, до якого необхідно ставитися з великою повагою. Для мене придбання телеканалу ZIK - це осмислений і прагматичний крок. Інформаційне мовлення в Україні на сьогодні випереджає багато світових великих каналів по своїй мобільності, інтересу аудиторії, зображенню. Одержавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу з інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш витратними і в той же момент створює їх більшу капіталізацію як активу. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг «Новини». Саме для його розвитку і управління я запросив одного з найсильніших медіапродюсерів країни - Олексія Семенова» (див. «Прямий» Порошенка залишився без російського генпродюсера«Обком»).

Генеральний продюсер медіахолдингу «Новини» Олексій Семенов: «Для мене ділова пропозиція Тараса Романовича - велика честь. П'ять років тому я з командою будував «112 Україна», потім - проводив re-branding каналу NewsOne. Більшість співробітників цих каналів для мене - близькі і рідні люди. І я, знаєте, дуже радий повернутися до них. Сподіваюся, і для них це не буде розчаруванням. Зараз я працюю над концепцією перезапуску каналу ZIK і буду дуже щасливий від майбутньої співпраці. Адже багато ведучих і співробітників ZIK - мої колеги по попередніх каналах. І ми з ними на одній емоційній хвилі. «Об'єднання заради України» - ось основний меседж концепції каналу. І ми постараємося наповнити його цими прекрасними почуттями - любов'ю і турботою про всіх людей великої країни» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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14 Июня 2019 20:00

 

 

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