Соратник Медведчука придбав ще один телеканал - ZIK

Кум Путіна збільшує свої ресурси в інформаційній війні проти українського народу.

Нардеп Тарас Козак (фракція «Опоблок», перша десятка списку «Опозиційної платформи - За життя») став новим власником телеканалу ZIK . Відтепер у Козака (звісно – у Медведчука) три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK.

Як повідомляє 112 Україна, «14 червня 2019 року український політик Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу ZIK – компаній «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації».

Тарас Козак: «Український телеглядач глибоко політизований, вимогливий глядач. Глядач, до якого необхідно ставитися з великою повагою. Для мене придбання телеканалу ZIK - це осмислений і прагматичний крок. Інформаційне мовлення в Україні на сьогодні випереджає багато світових великих каналів по своїй мобільності, інтересу аудиторії, зображенню. Одержавши ZIK, я зможу побудувати найбільшу мережу з інформаційних мовників, яка з точки зору ресурсів робить їх менш витратними і в той же момент створює їх більшу капіталізацію як активу. І цей актив називається інформаційний медіахолдинг «Новини». Саме для його розвитку і управління я запросив одного з найсильніших медіапродюсерів країни - Олексія Семенова» (див. «Прямий» Порошенка залишився без російського генпродюсера – «Обком»).

Генеральний продюсер медіахолдингу «Новини» Олексій Семенов: «Для мене ділова пропозиція Тараса Романовича - велика честь. П'ять років тому я з командою будував «112 Україна», потім - проводив re-branding каналу NewsOne. Більшість співробітників цих каналів для мене - близькі і рідні люди. І я, знаєте, дуже радий повернутися до них. Сподіваюся, і для них це не буде розчаруванням. Зараз я працюю над концепцією перезапуску каналу ZIK і буду дуже щасливий від майбутньої співпраці. Адже багато ведучих і співробітників ZIK - мої колеги по попередніх каналах. І ми з ними на одній емоційній хвилі. «Об'єднання заради України» - ось основний меседж концепції каналу. І ми постараємося наповнити його цими прекрасними почуттями - любов'ю і турботою про всіх людей великої країни» (кінець цитати).