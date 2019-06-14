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«Укртрансгаз» заявляє про загрозу роботі ГТС

«Укртрансгаз» не має можливості своєчасно розраховуватися за контрактами на закупівлю газу для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ) через дефіцит коштів, що ставить під загрозу роботу газотранспортної системи України після 24 червня цього року, зазначено в заяві компанії в п'ятницю.


«Компанія ініціювала переговори з кредиторами, включаючи НАК «Нафтогаз України», про реструктуризацію заборгованості. Про ситуацію проінформовано Раду національної безпеки і оборони України», - йдеться в документі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, «Укртрансгаз» також звернувся з листом про виникнення передумов надзвичайної ситуації до Держслужби України з надзвичайних ситуацій та веде переговори з НКРЕКП для негайного виправлення ситуації.

Компанія зазначає, що її заборгованість за березень-квітень перед постачальниками паливного газу становить 4,1 млрд грн, тому деякі з них відмовляються постачати визначені діючими контрактами обсяги газу. Залишкових обсягів газу на ВТВ, закуплених за попередніми договорами, досить для забезпечення роботи ГТС тільки до 24 червня, йдеться в заяві.

«Укртрансгаз» наголошує, що фінансову ситуацію компанії з кожним місяцем погіршують економічно необґрунтовані тимчасові тарифи для оператора ГТС, які НКРЕКП затвердила наприкінці 2018 року і які дозволяють своєчасно розраховуватися за закупівлю газу на ВТВ в обсязі до 60% від необхідного річного рівня.

Другою причиною компанія зазначає проблему несанкціонованого відбору газу з газотранспортної системи, внаслідок чого борг за послуги балансування учасників ринку в період із 2016 до лютого 2019 року перевищив 35 млрд грн, з яких 91% становить заборгованість облгазів.

«Укртрансгаз» наголошує, що після переходу газового ринку України на добове балансування з 1 березня 2019 ситуація суттєво не змінилася: оператори ГРМ (газорозподільних мереж) продовжують незаконно відбирати газ із ГТС, зокрема для власних виробничо-технологічних витрат і не розраховуються. За період березня-квітня 2019 року заборгованість операторів ГРС зросла ще на 2,5 млрд грн, зазначено в релізі.


"ОБКОМ"

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14 Июня 2019 20:47

 

 

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