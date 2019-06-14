Олена Зеркаль підбила підсумки судових засідань у Гаазі

За кілька місяців арбітри ухвалять рішення, чи будуть розглядати по суті вже подані Україною докази російських порушень міжнародного права.

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль написала сьогодні у Facebook:

«Два тижні напруженої роботи команди України під час судових засідань в Палаці миру в Гаазі… Але і вони є лише вершиною айсбергу багаторічної роботи - збирання доказів, подання меморандумів та інших документів, представлення позиції щодо порушення Росією норм міжнародного права.

За кілька місяців арбітри ухвалять рішення чи будуть розглядати по суті вже подані нами докази російських порушень.

Росія бачить себе переможцем якого не судять, тому заперечує саму можливість того, що її дії можуть розглядатися судом чи трибуналом.

Ми ж вважаємо, що Росія - міжнародний правопорушник, який має бути притягнутий до відповідальності.

Через це визнання юрисдикції Судом ООН і трибуналом з морського права буде перемогою. Для нас і для всього світу…

В обох справах Росія хоче поставити злочин собі на службу. Вона стверджує, що наша справа про застосування зброї і агресію з боку Росії, а тому і Суд ООН, і трибунал не можуть розглядати подані нами справи. Наша ж місія - довести, що мухи окремо, котлети окремо.

До того ж, ми маємо перший в світі міждержавний спір щодо фінансування тероризму. Відповідна Конвенція є складною та багатошаровою. Мова йде про три рівні правопорушень - вчинення актів тероризму, фінансування тероризму та відповідальності держави за невиконання своїх обов‘язків щодо попередження та протидії фінансуванню тероризму.

У справі щодо міжнародного морського права Росія додає до всього ще і питання статусу Азовського моря і Керченської протоки.

Росія, буквально, намагається змусити арбітрів підтвердити, що нічого не змінилося з часів Російської імперії. А заплутана історія наших з РФ відносин з цього питання лише ускладнює наше завдання з відстоювання наших суверенних прав за Конвенцією ООН за морського права.

Я рада, що справи, в яких представляю Україну, одні з найпрозоріших в світі. Ви могли стежити за онлайн-трансляціями. Більшість документів вже або невдовзі будуть доступними. Ви можете самі оцінити якість роботи усієї команди».