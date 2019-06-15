Дoба ООС: поранено одного українського військового Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 15 червня говориться: «14 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню. З них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 122 мм артилерії, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: п’ять рази МАР’ЇНКА – із 122 мм артилерії, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; два рази ПАВЛОПІЛЬ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; населений пункт КРАСНОГОРІВКА – 82 мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети; поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ – великокаліберні кулемети; двічі ВОДЯНЕ – автоматичні гранатомети; околиці ЛЕБЕДИНСЬКЕ – стрілецька зброя; ПИЩЕВИК – гранатомети різних систем; поблизу населеного пункту ТАРАМЧУК – гранатомети різних систем та стрілецька зброя; ШИРОКИНЕ – станковий протитанковий гранатомет. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 9 разів: тричі ПІВДЕННЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; ПОПАСНА – міномети калібру 82 мм; поблизу населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ – автоматичні гранатомети; ЗОЛОТЕ-4 – 82 мм міномети, гранатомети різних систем; тричі СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – стрілецька зброя. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 14 червня одного окупанта було знищено. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил чотири рази. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – гранатомет та стрілецька зброя; АВДІЇВКА – міномет калібру 82 мм. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – з підствольного гранатомету та стрілецької зброї; Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 15 Июня 2019 07:40 Опубликовать Tweet





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