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У списку «Опоблоку» з’явиться «інакомислячий» екс-регіонал Єфремов

Колишній голова фракції «Партія регіонів» увійде до першої десятки виборчого списку «Опоблоку» на позачергових парламентських виборах.


Про це заявив народний депутат Євген Мураєв в ефірі телеканалу «Україна», повідомляє Українська правда.

За його словами, Єфремов займе місце Володимира Пилипенка, який ухвалив рішення не брати участь у виборчій кампанії.

«Єфремов вже три роки перебуває у місцях позбавлення волі за надуманими звинуваченнями. Сподіваюся, це допоможе його звільнити і привернути увагу ще до тисяч інакомислячих, які перебувають у місцях позбавлення волі через режим Порошенка», - заявив Мураєв.

Нагадаємо:

30 липня 2016 року екс-голову фракції «Партія регіонів» Олександра Єфремова затримали за підозрою у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у прямій підтримці злочинної організації «ЛНР», а також незаконному заволодіння майном «Луганськвугілля».

1 серпня 2016 р. Єфремова взяли під варту.

Наприкінці квітня 2019 року Старобільський райсуд продовжив арешт Єфремову ще на два місяці, він перебуватиме під вартою до 22 червня.

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"ОБКОМ"

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15 Июня 2019 11:01

 

 

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