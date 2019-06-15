Нардепа Онищенка, що перебуває у розшуку, позбавили можливості стати нардепом Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила позафракційному народному депутату Олександру Онищенку в реєстрації для участі в позачергових виборах у Верховну Раду по мажоритарному округу через недотримання вимоги закону про проживання в Україні упродовж останніх 5 років.

«Комісія відмовила в реєстрації кандидата у народні депутати України Онищенка О. Р., висунутого Соціалістичною партією України в ОВО №93, оскільки, зокрема, він не дотримується вимог Конституції України і виборчого закону про проживання в Україні протягом останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів народних депутатів України», - повідомляє прес-служба ЦВК у суботу, інформує Інтерфакс-Україна. Напередодні, 14 червня, секретар ЦВК Наталія Бернацька повідомила, що позафракційний народний депутат України Олександр Онищенко подав документи до ЦВК для участі у позачергових виборах у Верховну Раду. «Онищенко подав документи в Центральну виборчу комісію... За фактом в пакеті документів, які він до нас направив, він стверджує, що він був делегований від України брати участь у кінних змаганнях», - розповіла вона в ефірі «5 каналу». Відповідно до ст.9 закону «Про вибори народних депутатів України», депутатом може бути обраний громадянин України, який досяг на день виборів 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років. Проживання в Україні означає: проживання на території в межах державного кордону; перебування на судні в плаванні під Державним прапором України; перебування у відрядженні в закордонних дипломатичних установах України, міжнародних організаціях та їхніх органах; перебування на полярній станції України; перебування у складі формувань Збройних сил України, дислокованих за межами України. Олександра Онищенка правоохоронні органи підозрюють в організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт 5 липня 2016 року. Однак напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив територію держави. Він оголошений у національний розшук 8 серпня 2016 року. Сам Онищенко заявив, що має намір повернутися в Україну для участі в судовому процесі, а також балотуватися до Верховної Ради. 8 лютого 2019 року директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що Бюро завершило розслідування щодо Онищенка в рамках справи про розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу. За його словами, найближчими днями обвинувальний акт буде направлений до суду. Перше засідання суду в «газовій справі» щодо народного депутата України Олександра Онищенка і його фінансового директора, було призначено на 10 червня. 31 травня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків повідомив, що Солом'янський районний суд Києва розглядатиме клопотання захисту депутата Олександра Онищенка про зняття його з розшуку. Дати розгляду, за словами прокурора, ще не призначено.

"ОБКОМ" Версия для печати 15 Июня 2019 17:49 Опубликовать Tweet





ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « Персоналии »: Призначено нових керівників Нацгвардії і Держприкордслужби

14 Июня 2019 16:52 В.о. голови СБУ Баканов визнав, що його дружина – громадянка Росії

13 Июня 2019 08:17 Абромавичусу знайшлась посада

12 Июня 2019 13:31 «Гепа» Кернес розповів про особисте: була любов - були активи, немає любові – і активів немає

12 Июня 2019 09:02 Службу зовнішньої розвідки довірили нардепу від «Батьківщини»

11 Июня 2019 16:18





Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує? Запрошення на чергове засідання РНБО України (1) Обрання членом РНБО врятованого їм міста (6) Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7) Повного зібрання підручників юридичного вишу (19) Червоного диплома юриста з золотими літерами (2) Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (39) Урочистого рукостискання від Зеленського (12) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ