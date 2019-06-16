Від нічного вибуху у Києві люди не постраждали

Вибух, що пролунав у центрі Києва вночі в суботу, 15 червня, стався в гаражі в Шевченківському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

У результаті вибуху, що стався о 23:25, зруйновано три гаражі з п’яти, розташованих у цьому місці, пошкоджено вікна житлового будинку та газову трубу, через це частину будинку на Тургенєвській, 16 тимчасово відключили від газопостачання.

Жертв та постраждалих немає.

Яка речовина спричинила вибух, поки не встановлено.

Рятувальники розбирають завали після вибуху.

Раніше повідомлялося, що в Києві вночі 15 червня пролунав потужний вибух на перетині вулиць Тургенівська та Бульварно-Кудрявська. Очевидці повідомляли про сильний запах газу в районі вибуху та про вибиті шибки в сусідніх будівлях.