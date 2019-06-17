Наостанок Гройсман вирішив показати усім свою підлу та дурну натуру

Три роки йому на посаді прем’єр-міністра всі заважали, а Зеленський – це «шанс» для Гройсмана.

«Сподіваюся, що з приходом нового президента буде вичищена вся правоохоронна система, туди прийдуть нормальні люди, вони працюватимуть над тим, щоб створити нормальні умови правоохоронної системи для економіки», - заявив прем'єр в ефірі телеканалу ICTV у неділю, 16 червня, повідомляє DT.UA.

Перераховуючи корумповані відомства, Гройсман не згадав органи Міністерства внутрішніх справ Авакова.

«Дещо мені вдалося зробити, але багато чого не вдалося зробити, тому що вся система навколо мене була абсолютно ворожа - СБУ, прокуратура, митники... Мені важко було пробитися, когось змінити, змінити в цій системі, у мене не було ніяких важелів», - зазначив глава уряду.

Гройсман також дорікнув Порошенку за відсутність політичної волі виправляти наявні проблеми і висловив надію, що Зеленський не повторюватиме помилок свого попередника.

«У попередній період, на превеликий жаль, у попереднього президента такої волі не було, і мої розмови закінчувалися просто нічим. Зараз у мене є шанс», - заявив прем'єр.

Крім того, Гройсман назвав «Блок Петра Порошенка», за списками якого він був обраний до Верховної Ради в 2014 році, «старої партією, яка має відійти в минуле». Аналогічну характеристику голова уряду дав партії Юлії Тимошенко.

«Старі партії, такі як БПП, «Батьківщина», мають відійти в минуле. У них була можливість приймати важливі для країни рішення, але вони цього не зробили», - заявив Гройсман.

На його думку, до Верховної Ради дев'ятого скликання мають зайти «нові сили», до яких він відносить і свою новостворену партію.

«Було б добре, щоб до парламенту увійшли нові партії. Є «Слуга народу», «Голос», є партія «Українська стратегія Гройсмана», яка об'єднує професіоналів», - додав керівник Кабміну.

Від «Обкому»: Коментувати цей виступ немає потреби, лише нагадаємо, хто очолює список «нової» партії Гройсмана: прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр освіти і науки Лілія Гриневич, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова та міністр культури Євген Нищук.