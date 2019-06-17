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Зеленський просить зберегти дипломатичний і санкційний тиск на Росію

Про це він заявив на прес-конференції після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі.


За його словами, «Європа не зможе почувати себе в безпеці, поки Росія робить вигляд, що міжнародного права просто не існує».

«Ніхто не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим і Донбас – бікфордів шнур», - додав Зеленський.

Він заявив, що завершення війни і повернення анексованих українських територій є його головним завданням.

«Але я розумію, що неможливо встановити мир військовим шляхом. Він матиме занадто високу ціну, у тисячі людських життів. Єдиний ключ до миру – це дипломатичний і санкційний тиск. Тому я прошу його зберегти. І дуже сподіваюся, що цьогорічне головування Франції у Великій Сімці сприятиме цьому питанню», - заявив Зеленський.


Українська правда

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17 Июня 2019 19:48

 

 

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