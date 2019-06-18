Доба ООС: постраждав один українській військовий Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 18 червня говориться: «17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: двічі ШИРОКИНЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два рази околиці населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; ТАЛАКІВКА – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; ПИЩЕВИК – великокаліберні кулемети; тричі поблизу ВОДЯНЕ – гранатомети різних систем та стрілецька зброя; три рази ПАВЛОПІЛЬ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – автоматичні гранатомети; ПІСКИ – міномети калібру 120 та 82 мм, станковий протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет; поблизу АВДІЇВКИ – зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; населений пункт МАР'ЇНКА – міномет калібру 82 мм; ОПИТНЕ – великокаліберний кулемет. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 17 разів: чотири рази ПІВДЕННЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; околиці КРИМСЬКОГО – міномет калібру 82 мм; ПОПАСНА - 82 мм міномет та станковий протитанковий гранатомет; сім разів ЛУГАНСЬКЕ – міномет калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; ШУМИ – стрілецька зброя; поблизу населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя; околиці НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – 120 мм міномет, озброєння БМП та станковий протитанковий гранатомет; ЗОЛОТЕ-4 – міномет калібру 82 мм, ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет. За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки, 17 червня три окупанта отримали поранення. Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «ПІВНІЧ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників: поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету. За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».

"ОБКОМ" Версия для печати 18 Июня 2019 07:13 Опубликовать Tweet





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