Доба ООС: постраждав один українській військовий

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 18 червня говориться:

«17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі ШИРОКИНЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

два рази околиці населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

ТАЛАКІВКА – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

ПИЩЕВИК – великокаліберні кулемети;

тричі поблизу ВОДЯНЕ – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;

три рази ПАВЛОПІЛЬ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – автоматичні гранатомети;

ПІСКИ – міномети калібру 120 та 82 мм, станковий протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет;

поблизу АВДІЇВКИ – зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

населений пункт МАР'ЇНКА – міномет калібру 82 мм;

ОПИТНЕ – великокаліберний кулемет.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 17 разів:

чотири рази ПІВДЕННЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

околиці КРИМСЬКОГО – міномет калібру 82 мм;

ПОПАСНА - 82 мм міномет та станковий протитанковий гранатомет;

сім разів ЛУГАНСЬКЕ – міномет калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

ШУМИ – стрілецька зброя;

поблизу населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

околиці НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – 120 мм міномет, озброєння БМП та станковий протитанковий гранатомет;

ЗОЛОТЕ-4 – міномет калібру 82 мм, ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет.

За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 17 червня три окупанта отримали поранення.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «ПІВНІЧ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».


"ОБКОМ"

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18 Июня 2019 07:13

 

 

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