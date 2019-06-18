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Доба ООС: постраждав один українській військовий
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 18 червня говориться:
«17 червня збройні формування Російської Федерації 34 рази порушили режим припинення вогню. З них дев'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі ШИРОКИНЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази околиці населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
ТАЛАКІВКА – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
ПИЩЕВИК – великокаліберні кулемети;
тричі поблизу ВОДЯНЕ – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
три рази ПАВЛОПІЛЬ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – автоматичні гранатомети;
ПІСКИ – міномети калібру 120 та 82 мм, станковий протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет;
поблизу АВДІЇВКИ – зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
населений пункт МАР'ЇНКА – міномет калібру 82 мм;
ОПИТНЕ – великокаліберний кулемет.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні 17 разів:
чотири рази ПІВДЕННЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
околиці КРИМСЬКОГО – міномет калібру 82 мм;
ПОПАСНА - 82 мм міномет та станковий протитанковий гранатомет;
сім разів ЛУГАНСЬКЕ – міномет калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
ШУМИ – стрілецька зброя;
поблизу населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
околиці НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – 120 мм міномет, озброєння БМП та станковий протитанковий гранатомет;
ЗОЛОТЕ-4 – міномет калібру 82 мм, ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет.
За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 17 червня три окупанта отримали поранення.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «ПІВНІЧ» ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.
За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню».
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