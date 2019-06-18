Тимчасово повіреним у справах США в Україні став колишній посол США в Україні

Вільям Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік.

Посольство повідомило у Facebook наступне:

«Посольство США в Києві вітає Посла Вільяма Тейлора, який повернувся до України як тимчасово повірений у справах США. Він керуватиме нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду.

Посол Тейлор принесе в нашу команду багатий дипломатичний досвід у цей важливий момент у відносинах між Україною та США. Він був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік, а також був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті та на інших дипломатичних посадах.

Перед останнім призначенням пан Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.

«Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом, – сказав посол Тейлор. - Сполучені Штати залишаються глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України, і ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України».

Крістіна Квін, яка нещодавно керувала нашим посольством як тимчасовий повірений, повернеться до своєї роботи на посаді заступника Голови Місії».