 

18 июня

14:16

В Росії оголосили вироки п’ятьом кримським татарам: від 11 до 17 років за ґратами

12:47

Комітет Ради не підтримує подання про звільнення Луценка

10:38

Тимчасово повіреним у справах США в Україні став колишній посол США в Україні

07:13

Доба ООС: постраждав один українській військовий

17 июня

19:48

Зеленський просить зберегти дипломатичний і санкційний тиск на Росію

09:34

Новинський звозив Онуфрія Московського патріархату до Гундяєва, але згодом злякався (фото)

09:11

Наостанок Гройсман вирішив показати усім свою підлу та дурну натуру

08:00

Дoбa ООС: поранено двох наших військових

16 июня

07:44

Від нічного вибуху у Києві люди не постраждали

07:18

Доба ООС: у неділю поранено одного українського військового

15 июня

20:57

Збірна України U-20 - молодіжний чемпіон світу з футболу

17:49

Нардепа Онищенка, що перебуває у розшуку, позбавили можливості стати нардепом

11:01

У списку «Опоблоку» з’явиться «інакомислячий» екс-регіонал Єфремов

07:40

Дoба ООС: поранено одного українського військового

14 июня

22:44

Зеленський вже опанував «нову» традицію – щось «пафосно» дарувати до професійних свят

21:38

З медведчуківського ZIKу масово звільняються топ-менеджери й журналісти

21:07

Олена Зеркаль підбила підсумки судових засідань у Гаазі

20:47

«Укртрансгаз» заявляє про загрозу роботі ГТС

20:15

ПриватБанк програв Коломойському і у Верховному Суді, і у Господарському суді Києва

20:00

Соратник Медведчука придбав ще один телеканал - ZIK

19:21

СБУ для затримання екс-голови «ЦВК ДНР» Лягіна «реалізувала оперативну комбінацію»

16:52

Призначено нових керівників Нацгвардії і Держприкордслужби

16:39

КС оприлюднив рішення щодо неконституційності закону про НКРЕКП

16:13

У Зеленського підготували законопроект з формулою «Роттердам мінус»

16:02

Православна церква України попереджає: «собор» Філарета – шлях до розколу

15:35

Стало відомо, коли КС продовжить розгляд справи про розпуск Ради

15:29

У середу міжнародна слідча група оголосить імена винних у збитті MH17

14:37

«Нафтогаз» у червні знижує ціну газу для населення на 7,3%

14:09

Парубій передав у Конституційний Суд докази існування коаліції у травні цього року

13:29

Затримано одного з організаторів «референдуму» 2014 року - керівника «ЦВК ДНР» Лягіна*****

Тимчасово повіреним у справах США в Україні став колишній посол США в Україні

Вільям Тейлор був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік.


Посольство повідомило у Facebook наступне:

«Посольство США в Києві вітає Посла Вільяма Тейлора, який повернувся до України як тимчасово повірений у справах США. Він керуватиме нашою командою в цей час історичних виборів і перехідного періоду.

Посол Тейлор принесе в нашу команду багатий дипломатичний досвід у цей важливий момент у відносинах між Україною та США. Він був послом США в Україні з 2006 по 2009 рік, а також був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті та на інших дипломатичних посадах.

Перед останнім призначенням пан Тейлор обіймав посаду виконавчого віце-президента Інституту миру США.

«Я з нетерпінням чекаю того, щоб очолити команду посольства США у розбудові міцних робочих відносин з президентом Зеленським та його командою, іншими українськими посадовцями та політичними силами, а також підтримці наших міцних партнерських відносин з громадськими організаціями та українським народом, – сказав посол Тейлор. - Сполучені Штати залишаються глибоко віддані успіху стабільної, процвітаючої, демократичної та вільної України, і ми продовжуємо підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України».

Крістіна Квін, яка нещодавно керувала нашим посольством як тимчасовий повірений, повернеться до своєї роботи на посаді заступника Голови Місії».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

18 Июня 2019 10:38

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (6)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (7)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (20)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (2)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (40)

Урочистого рукостискання від Зеленського (13)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 