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Комітет Ради не підтримує подання про звільнення Луценка

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності не буде підтримувати звільнення Юрія Луценка з посади Генерального прокурора через відсутність законних підстав для його звільнення.


Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

«Комітет і підкомітет, який сьогодні розглядав (подання про звільнення Луценка з посади Генпрокурора), категорично проти того, щоб розглядати це подання на засіданні комітету. Він посилається чітко на дві норми, які є в законі про Генеральну прокуратуру, за яким Генпрокурор звільняється з посади указом президента за згодою Верховної Ради у зв’язку із поданням заяви про звільнення – він її не подав – значить, ні. І друге – на підставі подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів або Вищої ради правосуддя. Немає висновків КДКП – президент не запросив», - зазначив Кожем'якін.

За його словами, 90% членів комітету не будуть голосувати за подання про звільнення Луценка, яке складено без наведення причин звільнення Генпрокурора. «Це правовий нігілізм», - прокоментував нардеп відповідне подання, звертаючись до представника Зеленського в парламенті Руслана Стефанчука.

При цьому він запропонував винести це питання одразу на розгляд в сесійній залі.


"ОБКОМ"

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18 Июня 2019 12:47

 

 

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