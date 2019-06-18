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В Росії оголосили вироки п’ятьом кримським татарам: від 11 до 17 років за ґратами

Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону (РФ) 18 червня визнав винними п’ятьох фігурантів першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив їх до відбування покарання в колонії суворого режиму.


Як повідомляє Крим.Реалії, військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в’язниці, Узеїра Абдуллаєва – до 13 років, Рустема Ісмаїлова – до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова – до 12 років.

На попередньому засіданні фігуранти першої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» виступили з останнім словом у суді і подякували всім, хто надавав їм підтримку з моменту арешту в жовтні 2016 року.

Російський прокурор вимагав для Теймура Абдуллаєва 17 років за ґратами, Рустема Ісмаїлова – 13 років, Узеїра Абдуллаєва і Айдера Саледінова – по 12 років, Еміля Джемаденова – 11 років колонії.

12 жовтня 2016 року в Криму було проведено обшуки в п’яти родинах. Після обшуків були затримані п’ять кримських татар, яких звинувачують в участі в забороненій у Росії та окупованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

6 грудня 2018 року фігурантів сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» етапували в СІЗО російського Ростова-на-Дону.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що піддаються несправедливому переслідуванню в Росії і в окупованому нею в 2014 році Криму.

Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши організацію до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати відзначають, що переслідувані в цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці і кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.


"ОБКОМ"

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18 Июня 2019 14:16

 

 

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