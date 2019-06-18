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Пентагон оголосив про військову допомогу Україні на суму $250 млн

Міністерство оборони США оголосило сьогодні, що планує виділити Україні $250 млн в рамках співробітництва у сфері безпеки для нарощування потенціалу Збройних сил України.


Як повідомляє Європейська правда, про це йдеться у заяві на сайті Пентагону.

«Це підтверджує давні оборонні відносини між Сполученими Штатами та Україною і загальний обсяг допомоги Україні в галузі безпеки з 2014 року складе 1,5 мільярдів доларів», - йдеться у повідомленні.

Кошти будуть спрямовані для купівлі обладнання для підтримки поточних навчальних програм та оперативних потреб щодо морської ситуаційної обізнаності та операцій в рамках поточних зусиль США щодо збільшення підтримки військово-морської піхоти України.

Також передбачається надання Сухопутним силам і Силам спеціальних операцій України снайперських гвинтівок, гранатометів та контрартилерійських радарів; приладів для безпечних комунікацій і радіоелектронної боротьби; посилення військової мобільності; прилади нічного бачення; військове лікування.

«Це співробітництво в галузі безпеки стало можливим завдяки постійному прогресу України у прийнятті ключових інституційних реформ у сфері оборони з метою наближення архітектури національної безпеки України до євроатлантичних принципів», - зазначили в Пентагоні.

Також підкреслюється що Сполучені Штати залишаються відданими наданню допомоги Україні у реалізації положень Закону України «Про національну безпеку» від 2018 року для посилення демократичного цивільного контролю над військовими, сприяння реформам у сфері командування та контролю, посиленню прозорості та підзвітності у процесі закупівель та бюджетування, а також для просування реформ у галузі оборони.


"ОБКОМ"

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18 Июня 2019 18:46

 

 

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