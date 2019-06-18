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Вищий антикорупційний суд може отримати одразу 3,5 тис. справ, що паралізує його роботу

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) із початком своєї роботи отримає занадто велику кількість справ для розгляду, що може призвести до колапсу роботи суду, допускає суддя ВАКС Маркіян Галабала.


«Суд може отримати 3,5 тисячі справ - це фактично всі справи, які за неоднозначним тлумаченням наразі підсудні ВАКС відповідно до чинної редакції Кримінального процесуального кодексу», - сказав Галабала агентству Інтерфакс-Україна у вівторок.

Він зазначив, що в 2018 році законодавець ухвалив зміни, які в результаті призвели до того, що така величезна кількість справ може потрапити до новоствореного суду.

Галабала пояснив: «Ми зробили запит через Державну судову адміністрацію щодо всіх судів України, і виявилося, що нам не 200 справ мають передати, а 3,5 тисячі. 200 - це безпосередньо справи від НАБУ і САП».

За його словами, цифра в 3,5 тис. справ не адекватна кількості суддів ВАКС і «нереальна для розгляду». Він пояснив, що судді ВАКС розглядатимуть справи колегією з трійки суддів і за повною процедурою розгляду, таким чином, на кожну з семи колегій ВАКС припаде до 700 справ.

Водночас він пояснив, що також мова йде про неоднозначне тлумачення закону.

«З початком роботи суду одні судді можуть сказати: «Так, це не наша справа, ми передаємо її до ВАКС», - і справа передається до нас. Ми можемо подивитися і сказати: «Ні, це не справа НАБУ», - і справа повернеться назад. Тому найгірше в цій ситуації - питання невизначеності», - пояснив суддя ВАКС.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо часу до 5 вересня для забезпечення матеріально-технічної складової роботи суду, Галабала сказав: «Коли ми проводили збори, ми визначили цю дату - 5 вересня, ми сподіваємося, що вона була реальною та обґрунтованою. Що буде 5 вересня - побачимо, наразі мені складно прогнозувати».

Він додав, що нині триває робота з підготовки належних умов для забезпечення правосуддя суддями ВАКС. «Йде робота і суду, і судової адміністрації», - сказав Галабала.

Як повідомлялося, у травні збори суддів Вищого антикорупційного суду України ухвалили рішення про початок роботи суду 5 вересня 2019 року. Збори суддів ВАКС також обрали головою новоствореного суду суддю першої інстанції Олену Танасевич.


"ОБКОМ"

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18 Июня 2019 19:56

 

 

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