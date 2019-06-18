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Ще один нардеп вийшов із фракції «БПП»
Народний депутат Дмитро Лубінець покинув депутатську фракцію «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді.
Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, відповідне оголошення зробила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко.
Лубінець пройшов до Верховної Ради VIII скликання в одномандатному виборчому окрузі №60 у Донецькій області.
Після його виходу у фракції «БПП» залишається 128 парламентарів.
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