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Тимчасово повіреним у справах США в Україні став колишній посол США в Україні

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Доба ООС: постраждав один українській військовий

17 июня

19:48

Зеленський просить зберегти дипломатичний і санкційний тиск на Росію

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08:00

Дoбa ООС: поранено двох наших військових

16 июня

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Від нічного вибуху у Києві люди не постраждали

07:18

Доба ООС: у неділю поранено одного українського військового

15 июня

20:57

Збірна України U-20 - молодіжний чемпіон світу з футболу

17:49

Нардепа Онищенка, що перебуває у розшуку, позбавили можливості стати нардепом

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Дoба ООС: поранено одного українського військового

14 июня

22:44

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Ще один нардеп вийшов із фракції «БПП»

Народний депутат Дмитро Лубінець покинув депутатську фракцію «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді.


Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, відповідне оголошення зробила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко.

Лубінець пройшов до Верховної Ради VIII скликання в одномандатному виборчому окрузі №60 у Донецькій області.

Після його виходу у фракції «БПП» залишається 128 парламентарів.


"ОБКОМ"

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18 Июня 2019 20:07

 

 

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